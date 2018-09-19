【ＩＰＯ反應】美團點評（０３６９０）超購０﹒５倍，定價６９元

《經濟通通訊社１９日專訊》第二隻以同股不同權形式上市的美團點評（０３６９０）公布

招股結果，每股發售價定為６９元，高於原招股價每股６０－７２元的中間價（６６元）。股份

將於明早（２０日）掛牌。

公開發售部分獲１７１０５份有效申請，認購合共２４０１﹒３萬股，相當於公開發售超額

認購約０﹒５倍，未啟動回撥機制，認購１００股至１０００股的投資者，中籤率均為１００％

，人人有份。

國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配給國際發售基石投資者及承配人的發售

股份最終數目為５﹒２８億股發售股份，相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約１１０％

。

是次集資淨額約３２５﹒５５億元，其中約３５％用於提升技術及研發能力。另外約３５％

用於開發新服務及產品，２０％用於選擇性尋求收購或投資於與業務互補及策略一致的資產及業

務，其餘１０％用作營運資金及一般企業用途。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。

ＯｐｐｅｎｈｅｉｍｅｒＦｕｎｄｓ及ＯＦＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ認

購５６６０﹒３７萬股、Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ認購４５２８﹒３４萬股、

Ｌａｎｓｄｏｗｎｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ （ＵＫ） ＬＬＰ認購３３９６﹒２６萬股、

Ｄａｒｓａｎａ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ ＬＰ認購２２６４﹒１７萬股、中國國有企業結構

調整基金透過合格境內機構投資者管理人華夏基金管理公司認購１１３２﹒０８萬股發售股份，

合共認購１﹒６９８億股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份約３５﹒３６％（假設

並無行使超額配股權）；及全球發售完成後已發行股本總額約３﹒０９％（按照每股可投一票基

準，並假設超額配股權並無獲行使及概無股份根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃、首次公開

發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃發行）。（ｓｃ）

