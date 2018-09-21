【港元利率】陳茂波：本港９月加息機會相當高

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司長陳茂波昨日於越南胡志明市出席活動時對媒體表示，

香港現時資產價格非常高，因此隨美國加息的機會相當高。他續稱料中美貿易戰會持續一段相當

長時間，但對於香港經濟的直接影響較微。

陳茂波指，本港因為供求關係，加上過去資金多和利率低，導致資產價格非常高。他表示自

２００８年金融海嘯，資金流入香港，截至２０１６年已流入約１萬億元。但市場處於資金充裕

，利率位低的水平下，令資產市場價格高昂。美國至今加息７次，而香港未有上調Ｐ按息，估計

香港９月加息機會相當高。

陳茂波續指自４月起，累計流出約１０３５億港元，佔過去流入資金約１０％。他指出銀行

體系流動性高，有助利率正常化。銀行在壓力測試中亦表現穩健，不用過於擔心。

至於中美貿易戰，陳茂波料中美貿易戰會持續一段相當長時間。現時經香港轉運至美國的貨

品有一半受影響，佔香港總出口比例約３﹒５％，但對今年ＧＤＰ的表現影響輕微。政府已進行

壓力測試，確保金融穩定及安全。

回應樓市方面，陳茂波認為本港樓價下行風險高。由於最近數周樓市淡靜，二手市場指數反

映樓價輕微調整。香港本月若隨美國加息，將是１０年以來首度加息。未來新樓供應量會持續增

加，３、４年內將達９﹒３萬個單位，平均每年落成２﹒０６萬個單位，較過去５年增加逾

６０％。呼籲投資者謹慎行事。（ｋｔ）

