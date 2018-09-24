【港匯轉勢】港元再升穿７﹒８隔夜息急漲兩厘，拆息料將持續高企

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波四日內兩度提及本港加息機會高，港元匯價

今日持續走高，一度再升穿７﹒８強弱兌換保證中間位，港元拆息亦連續三日全線抽高，隔夜息

定盤報３﹒８５２８６厘，比上周五大升兩厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息則報

２﹒１６９２９厘，升２７﹒８個基點，為２００８年１２月以來最大漲幅。東亞銀行

（０００２３）貨幣及利率交易部主管陳德祥對本通訊社表示，未覺股市有資金流入跡象，估計

其後港匯或會回軟，但港息偏高的狀況仍會維持數日，但不會升至４至５厘或更高水平。

財資市場公會數字顯示，一星期拆息由上周五的１﹒８８８２１厘升至今日的

３﹒２６７１４厘，為２００８年９月以來最大升幅，而三個月和六個月拆息分別升至

２﹒１７２３２厘和２﹒２８４２９厘，１２個月拆息升至２﹒６３７７４厘。



＊加息憧憬及「轉數快」出台均令業界傾向保留資金＊



陳德祥解釋，本周有較多事件導致港息上揚，美聯儲加息幾乎可以肯定，本港最優惠利率（

Ｐ）很大機會於本周跟隨上調。同時，季結效應加上周日快速支付系統「轉數快」正式出台，業

界均想保留較多資金，令市場上資金狀況收緊，預料港息偏高的狀況仍會維持數日，但不會升至

４至５厘或更高水平。

港匯繼上周五一度漲近５００點子後，今早進一步轉強，一度升穿７﹒８，見７﹒７９８，

港匯最新報７﹒８１１０。同時，港元一周遠期合約點數亦一度升至３５，是２００７年１０月

以來最高；一個月遠期合約點數亦升至１８，是２０１６年１月以來最高。



＊止蝕盤離場規模較上周減少＊



陳德祥認為，今早繼續有套息交易的止蝕盤離場，規模已較上周減少，惟不認為股市有資金

流入跡象，其後港匯或會回軟。至於回否再度向７﹒８５弱方兌換保證水平進發，則視乎本港是

否正式加息，以及港美息差會否收窄等因素影響。

陳茂波在網誌上指出，美國聯儲局今星期將召開議息會議，市場預期會宣布再次加息，將會

是美國自２０１５年底以來第八次加息，觀乎過去幾個月本港息口的走勢，本港銀行隨之而上調

最優惠利率的機會極高，這將會是自２００６年來的首次上調最優惠利率。過去逾十年的超低息

環境快將結束，加上未來多個不利的不確定因素，市民宜做好風險管理。（ｃｈ╱ｃｌ）

