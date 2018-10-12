《日出而作》道指再跌５４５點，油價挫３％，美債息創一周新低



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５０５２．８３ 跌 ５４５．９１點╱２．１３％

標普５００ ２７２８．３７ 跌 ５７．３１點╱２．０６％

納斯達克 ７３２９．０６ 跌 ９２．９９點╱１．２５％

倫敦富時１００ ７００６．９３ 跌 １３８．８１點╱１．９４％

法蘭克福ＤＡＸ １１５３９．３５ 跌 １７３．１５點╱１．４８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１０６．３７ 跌 ９９．８５點╱１．９２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．１３，歐元兌美元１．１５９３



《最新資訊》﹡美國９月通脹不及預期，略為緩解加快加息預期

﹡美國上周初申領失業金人數意外增加

﹡特朗普再批聯儲局過於激進，加息是荒謬政策

﹡油塘海傲灣今首輪推售，超購３倍

﹡股市跌衝擊，上車盤紛減價撻訂

﹡細單位樓盤提速，元朗朗城匯下周開價

﹡港珠澳橋「年底」通車，延遲了？

﹡颶風登陸，佛州至少造成六死

﹡美股未止血，道指再插逾５００點，美債息連跌兩日

﹡美債息及美股下挫，美元兌主要貨幣跌至兩周新低

﹡傳因股市大跌騰訊音樂將推遲美國上市計劃

﹡金利通（０８２５６）料上季虧轉盈，收入增行政開支減

﹡特朗普表示中國經濟已大幅下滑，尚有很多措施對付中國

﹡傳特朗普與習近平下月底會訪

﹡人幣夜盤反彈，離岸曾重上６﹒８７關

﹡報道指美國財政部不認為中國操縱貨幣

﹡ＣＨＩＮＡ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）擬發行２﹒２６億美元

優先票據

﹡元亨燃氣（００３３２）就收購運輸公司提訴訟獲上海法院受理

﹡亞證地產（００２７１）認購１２５０萬美元三年期票據

﹡盈健（０１４１９）購醫療平台股權，溢價配股付首批代價

﹡紅星美凱龍（０１５２８）副董事長兼副總經理張琪辭任

﹡優派（００３０７）主席張利協助合同糾紛調查，否認被拘留傳聞



《神州民企》﹡安踏（０２０２０）確認就全購Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ展開討論

﹡浩倫農科（０１０７３）昨提交第三次重新上市申請



《中國要聞》﹡上海國際能源交易中心招募原油期貨做市商

﹡上期所加強燃料油品質管理，保障投資者利益

﹡上期所就紙漿期貨合約及相關規則徵求意見

﹡滬蘇湖鐵路獲批，總投資３６８億元人民幣

﹡應勇指出確保上海２０２０年基本建成國際金融中心



《新股上市》﹡青島海爾Ｄ股發行價初步確定為１至１﹒５歐元

