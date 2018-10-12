《經濟通通訊社１２日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）下周一（１５日）掛牌，該股於
耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒５１元，較招股價０﹒４元高２７﹒５％。每手５０００股
，不計手續費賺５５０元。（ｃｈ）
12/10/2018 19:00
【新股上市】廣駿（８５１６）耀才暗盤收市升２７﹒５％
《經濟通通訊社１２日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）下周一（１５日）掛牌，該股於
耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒５１元，較招股價０﹒４元高２７﹒５％。每手５０００股
，不計手續費賺５５０元。（ｃｈ）
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