《小傳日記》人仔企返起，魚缸好歡喜；ＱＱ買盤現，車股榮辱見！

《小傳日記》花旗國魚缸再走低，缸友驚慌嘅情緒持續，同時又擔心加息步伐加快。依家缸

友們觀望緊花旗國巨企出業績，看中美貿易戰引發幾大負面影響。

今日人仔走高，人行降準放水下星期一（１５號）開始生效，加上有報道指花旗國財政部不

認為神州操縱貨幣，缸友個心都定Ｄ。香江魚缸噚日急跌超過９００點之後，今朝高開１００多

點，早段受到Ａ場再走低近２％影響下向走，升幅仲一度收窄至２０點。不過，祖國海關隨後公

布嘅內地進出口數據合缸友口味，Ａ場反彈，香江魚缸亦順理成章繼續走高，最終飆５３５點，

升幅逾２巴仙，收報２５８０１。國貨方面，今日收報１０２９９點，彈起２０６點，幅度有２

巴仙。Ａ場滬市今日收報２６０６點，升２３點，升幅近１巴仙。



＊生發發跟隊企返兩舊水，原油期貨插鐵鳥齊齊攀＊



大隻藍戰士噚日跌得好痛，今日終於見到曙光。ＱＱ（００７００）噚日肚瀉式走低近７巴

仙，先失２８０關口後再失２７０，但喺今日好叻仔，一度高見２８９﹒６銀，全日被捧返上８

巴仙，報２８８﹒４銀。生發發（００３８８）今日跟大隊，升超過２巴仙，報２０１銀。祖國

移動（００９４１）今日就獲麥格理祝福，維持佢８５銀嘅「他屐」，評級「跑贏孖屐」，今朝

低開之後一度跌至７６﹒８５銀兼跌穿１０天線（約７７﹒５３銀），可惜最後股價都要輕微碌

低，全日腳軟軟，跌近１巴仙，報７８銀。ＡＩＡ（０１２９９）坐火箭升超過４巴仙，報

６２﹒９５銀。

花旗國魚缸走勢咁波動，連油價都ｃｈｏｋ過人，噚日紐約１１月原油期貨急瀉３巴仙，布

油１２月期貨都走低超過３巴仙。飛鳥們今日呵呵笑，全面反彈飛高，東航（００６７０）漲逾

３巴仙，報４﹒３２銀；南航（０１０５５）抽高逾４巴仙，報４﹒３１銀；國航

（００７５３）彈近２巴仙，報６﹒６８銀。機場股方面，首都機場（００６９４）飛起近４巴

仙，報８﹒３７銀；瑞港集團（００３５７）升近３巴仙，報６﹒８銀。

「三桶油」走勢則好個別，中海油（００８８３）漲逾１﹒５巴仙，報１４﹒５銀；中石化

（００３８６）升逾１巴仙，報６﹒８１銀；中石油（００８５７）今朝低見５﹒８１元跌３％

，午後跌幅收窄至半個巴仙，報５﹒９６銀。另外，中海油服（０２８８３）升逾１巴仙，報

７﹒７２銀。



＊棚改大大力內房升得勁，華晨股價插吉利有人撐＊



神州住建部副部長倪虹噚日喺國務院例行吹風會上表示，要加大棚改配套基礎設施建設，兼

要加快開工進度。既然阿爺落柯打話大大力棚改，今日內房佬都一齊「大大力」咁跳高。碧桂園

（０２００７）漲逾６巴仙，報８﹒４６銀；「四條三」恆大（０３３３３）反彈逾６巴仙，報

２０﹒５５銀；中海外（００６８８）升近３巴仙，報２３﹒２銀；潤地（０１１０９）飛高近

６巴仙，報２５﹒６銀；融創（０１９１８）炒高近１０巴仙，報２１﹒９５銀；世房

（００８１３）進帳逾４巴仙，報１５﹒８銀。

汽車股今日真係大大堆花生，華晨寶馬獲寶馬公司奪多兩成半股權，華晨（０１１１４）股

價都應聲插水近２７巴仙，報７﹒９銀。吉利（００１７５）早前宣布９月總銷售量達

１２﹒４４萬部，按年升１４巴仙，股價今日飛高高升逾９巴仙，報１４﹒０８銀。比亞迪

（０１２１１）升逾５巴仙，報５０﹒０５銀。北汽（０１９５８）進帳近５巴仙，報５﹒３５

銀。長汽（０２３３３）抽高近４巴仙，報４﹒８３銀。



＊阿爺開綠燈鐵路佬重生，安踏有作為買盤跟住嚟＊



國家主席習近平日前為川藏鐵路開咗綠燈，不過噚日（１１日）遇上環球股災，一眾基建股

都要散水。今日市況逆轉，佢地當然順勢重整旗鼓啦。大軍由中鐵建（０１１８６）帶領，收市

揚近３巴仙，報１０﹒４４銀，啱啱好收復條１０天線（約１０﹒４銀）。中交建

（０１８００）都唔弱，同樣漲２巴仙，報７﹒８９銀，仲企上２０天線（約７﹒８６銀）。中

鐵（００３９０）就無兩兄弟咁勁，不過全日都走高近半個巴仙，報７﹒４４銀。

神州唔止鐵路佬強，體品佬們都有啲作為。安踏體育（０２０２０）牽頭嘅財團推進收購芬

蘭公司Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ嘅談判，聽講單Ｄｅａｌ有成４７億歐元，即係差唔多４００幾

億港紙啦，都幾勁下，缸友見到都比面Ｓｕｐｐｏｒｔ！今日股價裂口高開，試過重上３２銀，

可惜收市就未能企穩，但都有３１﹒７銀，飆４巴仙。「體操王子」李寧（０２３３１）獲花旗

唱好，維持買入評級兼９﹒８９銀「他屐」，股價走高近５巴仙，報６﹒７５銀。３６１度

（０１３６１）漲３巴仙，報１﹒８３銀。



＊９月數據好舜宇好風騷，人仔六點九賭佬真勁抽＊



多個祖國科技佬噚日跟住魚缸跌到一仆一碌，舜宇（０２３８２）噚日創超過一年新低後，

今日即刻反彈做表現最佳藍戰士，事關噚日公布嘅９月營運數據造好，全日走高近１１巴仙，報

７８﹒９５銀。街坊瑞聲（０２０１８）都唔執輸，全日揚近３巴仙，報７２銀。中興

（００７６３）五日累挫兩成三後，亦都反彈逾６巴仙，報１１﹒６２銀。小米（０１８１０）

跟大隊，全日升逾３巴仙，報１３﹒０６銀。中芯（００９８１）揚近４巴仙，報７﹒１８銀。

人仔重見６﹒９關口，同胞心都定Ｄ。馬交濠賭佬齊齊反彈笑呵呵，銀娛（０００２７）以

全日最高價４５﹒６５銀收市，走高近７巴仙。金沙（０１９２８）報３４﹒３５銀，升近４巴

仙。永利馬交（０１１２８）同美高梅（０２２８２）齊齊踢高約７巴仙，分別報１７﹒１銀，

而美高梅就以全日最高價１２﹒４元收市。澳博（００８８０）跟升逾７巴仙，收報１７﹒１銀

。周末愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

