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即市新聞

15/10/2018 09:41

《異動股》匯控跌逾１％約１６個月新低，買盤６５元築起血肉長城

　　《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐控股（００００５）現價跌１﹒３６％，報６５﹒１５０
元，盤中見６５﹒１元為約１６個月低位；成交約２０４萬股，涉資１﹒３３億元。
　　匯控買盤於６５元築起「血肉長城」，有６７５個掛買盤共掛入約１２０萬股。
　　現時，恆生指數報２５５７３，跌２２７點或跌０﹒８８％，主板成交６９﹒８８億元。國
企指數報１０２１２，跌０﹒８４％或跌８６點。即月期指新報２５５２３，跌１６７點，低水
５１點。即月國指期貨報１０２０６，跌６０點，低水６點。
　　上證綜合指數報２６０３，跌３點。　

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６５﹒１５０元　　　跌１﹒３６３％
　　恆生銀行（０００１１）　　２０３﹒４００元　　　升０﹒０４９％
　　東亞銀行（０００２３）　　　２６﹒５００元　　　跌０﹒１８８％
　　大眾金融（００６２６）　　　　３﹒１７０元　　　升０﹒３１６％
　　大新金融（００４４０）　　　４６﹒５００元　　　升１﹒３０７％
　　創興銀行（０１１１１）　　　１３﹒４８０元　　　跌０﹒１４８％
　　大新銀行（０２３５６）　　　１４﹒６８０元　　　跌０﹒８１１％
　　中銀香港（０２３８８）　　　３３﹒９００元　　　跌１﹒３１０％
　　渣打集團（０２８８８）　　　５８﹒３５０元　　　跌１﹒１０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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