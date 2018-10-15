《異動股》匯控跌逾１％約１６個月新低，買盤６５元築起血肉長城

《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐控股（００００５）現價跌１﹒３６％，報６５﹒１５０

元，盤中見６５﹒１元為約１６個月低位；成交約２０４萬股，涉資１﹒３３億元。

匯控買盤於６５元築起「血肉長城」，有６７５個掛買盤共掛入約１２０萬股。

現時，恆生指數報２５５７３，跌２２７點或跌０﹒８８％，主板成交６９﹒８８億元。國

企指數報１０２１２，跌０﹒８４％或跌８６點。即月期指新報２５５２３，跌１６７點，低水

５１點。即月國指期貨報１０２０６，跌６０點，低水６點。

上證綜合指數報２６０３，跌３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒１５０元 跌１﹒３６３％

恆生銀行（０００１１） ２０３﹒４００元 升０﹒０４９％

東亞銀行（０００２３） ２６﹒５００元 跌０﹒１８８％

大眾金融（００６２６） ３﹒１７０元 升０﹒３１６％

大新金融（００４４０） ４６﹒５００元 升１﹒３０７％

創興銀行（０１１１１） １３﹒４８０元 跌０﹒１４８％

大新銀行（０２３５６） １４﹒６８０元 跌０﹒８１１％

中銀香港（０２３８８） ３３﹒９００元 跌１﹒３１０％

渣打集團（０２８８８） ５８﹒３５０元 跌１﹒１０２％

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（ｅｃ）

