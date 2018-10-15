《小傳日記》魚缸續尋底，二萬五將抵；瑞聲遭沽壓，內房被擊殺！

《小傳日記》上禮拜五（１２日）花旗國魚缸突然暴走，道指一度抽升４１４點，主要係因

為花旗國兩位大佬出嚟「維穩」，財長努欽就學秋官話近排個市只係「正常調整」，叫大家唔使

怕；而證監會大佬就話雖然美國「雙十」經歷急挫，但孖屐整體大致良好，所以「花旗國三指」

都高開高收。

香江魚缸就繼續尋底悶到爆炸，受到Ａ場下跌拖累影響，低開１１７點後走勢持續向下，並

一度低見２５３９９點，瀉約４００點。神州證監會大佬劉士余話Ａ場經歷緊冬天，同時亦意味

住春天就到啦，兩地股市都係得啖笑，內需、內銀、內房全面回落，最終恆指收報２５４４５點

，跌３５６點，跌幅逾１個巴仙；國指收報１０１４４點，跌１５４點，跌１﹒５個巴仙。

Ａ場滬指再失守２６００關，收報２５６８點，跌３８點，跌幅１﹒５個巴仙；深證收報

７４４４點，跌１１３點，同樣唔見１﹒５個巴仙。

藍戰士方面，ＱＱ（００７００）今早一開始就無咗２８０關，幸好最後失而復得，收跌近

２巴仙，報２８２﹒８元。友邦（０１２９９）跌近１個巴仙，報６２﹒４銀。大象

（００００５）跌近２巴仙，報６４﹒７５銀。祖國移動（００９４１）跌近２巴仙，報

７６﹒６銀。「生發發」（００３８８）今日又失２００關，收１９９﹒４銀，跌近１巴仙。



＊股價逆市上中生製藥強，內需佬急回康師傅最霉＊



魚缸上個禮拜五嚟個報復式反彈，彈起超過５００點，但缸友對後市仍然唔樂觀，最後都要

碌返落嚟。嗰市雖然炒唔起，但個別有增長前景嘅板塊就相繼落鑊，藍戰士半新貴中生製藥

（０１１７７）旗下一隻抗腫瘤藥獲開綠燈可以進行研發。事實上，喺咁嘅市況下，有好消息嘅

股份都會暫時成為資金避風港，中生製藥逆市彈起超過３巴仙，報６﹒７３銀，喺全日最勁藍戰

士。其他街坊都一樣獲追捧，威高（０１０６６）跳起超過２巴仙，報７﹒０７銀。華潤醫藥

（０３３２０）都升咗超過１巴仙，報１１﹒６６銀。石藥（０１０９３）就冇乜料到，彈起唔

夠半巴仙，報１５﹒６６銀。

中美貿易戰可能升溫，侵侵（特朗普）揚言對神州徵第三輪關稅。過往一眾內需佬過往都會

成為缸友避險對象，但今日都要跟住個孖屐跌，恆安（０１０４４）唔見咗超過３巴仙，報

６２﹒７銀；蒙牛（０２３１９）蒸發咗超過２巴仙，報２２﹒４５銀；康師傅（００３２２）

就被麥格理唱衰，「他屐」由１７﹒８銀降至１１﹒８銀，評級由「跑贏孖屐」降至中性，全日

插超過半成，報１２﹒４４銀，慘！



＊央媽再失靈內銀跌唔停，空置稅或徵內房要定驚＊



央媽上星期宣布既定向降準今日生效，雖然差唔多大部分銀行都可以降準１個百分點，放水

規模亦係年內４次降準以嚟最大，增量資金有成７５００億人仔咁多。不過，即使喺宣布之後既

第一個交易日，一眾內銀既升勢都只係曇花一現，可以想像得到，今日係魚缸急回吐之下，內銀

都難以突圍而出，四大行全線低收約２巴仙，建行（００９３９）報６﹒０７銀，工行

（０１３９８）收５﹒１６銀，中行（０３９８８）及農行（０１２８８）分別報３﹒２５銀及

及３﹒４９銀。

神州住建部既前副部長開到聲話，房地產稅應該分四個稅徵收，分別係消費稅、流轉稅、空

置稅以及物業稅。雖然房地產稅其實都講左好耐，不過佢提議分拆出嚟嘅空置稅就係新嘢，內房

點會唔驚？碧桂園（０２００７）下挫近７巴仙，報７﹒８９銀；潤地（０１１０９）跌３巴仙

，報２４﹒８銀；中海外（００６８８）滑２巴仙，報２２﹒７銀；融創（０１９１８）跌幅更

大，插水近８巴仙，報２０﹒２銀；恆大（０３３３３）亦跌近６巴仙收１９﹒３２銀。



＊寒風繼續吹華晨股價衰，鋼鐵業報喜馬鋼獲炒起＊



大家仲記得之前中汽協嘅數據呀可？９月砵砵車以及乘用車銷量分別按年下跌約１２巴仙。

如果話內地砵砵車進入寒冬，相信都無咩人會反對。行業入冬，車佬就當然都無運行。華晨

（０１１１４）上日股價都已經蒸發咗四分一，但可惜仍未見底，今日收報７﹒３２銀，瀉７巴

仙，計埋今日已連續三日開出陰燭，累插約３成。長汽（０２３３３）遭麥格理降評級，由「中

性」至「跑輸大市」，「他屐」更大削近６成，由８銀調低至３﹒４銀，拖累長汽今日已滑近３

巴仙，報４﹒６９銀，不過距離麥格理嘅「他屐」仍有近４成跌幅，換言之，仲未見底呀！東風

（００４８９）都好難唔吹寒風，收挫近４巴仙，報７﹒４２銀。吉利（００１７５）軟近２巴

仙，報１３﹒８４銀。

數據顯示，在１６間已經發布咗第三季業績或預告的鋼鐵上市公司中，全部都係報喜，而大

部分更料業績增幅達５０巴仙以上。券商分析認為，上市鋼企頭三季業績整體按年飆升近

８０巴仙。其中，第三季嘅業績更會創歷史新高，按年攀升２７巴仙，並預計第四季行業盈利仍

可維持較高水平。基本面好，加埋分析唱好，股價就更加好啦。馬鋼（００３２３）漲近１巴仙

，報４﹒２７銀；而鞍鋼亦（００３４７）走高近半個巴仙，報６﹒７２銀；重鋼

（０１０５３）無起跌，報１﹒１２銀。



＊瑞聲被減持股價又下試，大摩吹摩笛下跌且加劇＊



神州公布最新９月智能手機出貨量按年降１１﹒５巴仙，雖然數據唔多好，不過今日一眾手

機佬表現就各異，手機設備孖寶今日兩邊走，事源瑞聲科技（０２０１８）畀Ｃａｐｉｔａｌ

ＧＰ減持７５萬股，今日股價走樣急挫近８巴仙，報６６﹒５銀，做埋表現最差藍戰士。而神州

鏡頭一哥舜宇（０２３８２）最高見過８４銀，不過之後升幅收窄，８０銀關口不保，收報

７９﹒１銀，微升亳半子。高偉電子（０１４１５）今日創歷史新低，收報０﹒８４銀，跌９巴

仙；丘鈦科技（０１４７８）及比亞迪電子（００２８５）齊齊唔見２巴仙，分別報４﹒３７銀

同９﹒１５銀。

大摩吹摩笛唱好上個月上市嘅美團（０３６９０），比佢「他屐」９０銀，投資評級為「增

持」，不過美團唔生性，今日走低超過６巴仙，報５５﹒４５銀，見上市新低，睇嚟同「他屐」

仲有一段距離。另一隻同股不同權嘅小米（０１８１０）就唔見多過４巴仙，報１２﹒４８銀。

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