《鍾之日記》維穩喊話欠實質，中港魚缸同步跌

《鍾之日記》１０月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



在剛過去的周末，內地傳出多項維穩措施，首先是中證監主席劉士余發表「春天論」，他到

中信建投證券公司北京東直門南大街營業部調研，並召開投資者座談會，從多個角度分析了今年

以來Ａ股市場下行幅度與壓力偏大的基本原因，他強調要將「把資本市場改革開放的各項措施、

依法全面從嚴的監管措施同穩信心、提振信心有機結合」，更表示「春天已經不遠了」，此外，

深圳市政府據報安排數百億資金幫助降低深圳Ａ股的質押風險。加上，人民銀行逾１萬億元人民

幣定向降準今日生效，盡管利好眾多，但仍難提振市場，滬綜指今早小幅低開０﹒０４％後曾倒

升，但午後跌勢轉強，最終收跌１﹒４９％，報２５６８﹒１，再失二千六關口，收盤創自

２０１４年１１月２５日以來的近４年新低。兩市全日成交２３８７億元人民幣，較上周五

（１２日）跌２２﹒７％。資金再度逃離Ａ股，滬深股通合計流走９﹒８２億元。

市場指，周末管理層喊話希望提振市場信心，但沒有市場期待的實質性利好，而深圳百億資

金支持問題企業，對於股權質押風險仍然治標不治本。



＊匯控、騰訊雙雙受壓＊



美國總統特朗普表示，有可能對中國加徵第三輪關稅。美國國家安全顧問博頓又指出，將加

強對中國政府的強硬態度，又表示美國將準備採取更多行動，限制對中國的敏感高科技產品出口

。港股今早低開１１７點報２５６８３點後，隨著匯控（００００５）及騰訊（００７００）雙

雙受壓，加上內銀股隨Ａ股走弱，港股於收市前最多急挫４０１點，低見２５３９９點，最終全

日收報２５４４５點，跌３５６點或１﹒３８％。主板成交８０８﹒８７億元減少２７﹒２％。

騰訊控股今早曾跌穿２８０元關，午後跌幅減少，全日跌１﹒９４％，報２８２﹒８元；匯

控（００００５）盤中見６４﹒７元為約１６個月低位，全日走低１﹒９７％，報６４﹒７５元

。



＊舜宇爆升急回夢一場，高偉急瀉慘穿底＊



科技股成為上周股市崩跌的重災區，本周美股迎來業績期，展望蘋果等科技企業業績造好，

可以帶動一眾在港手機股股價，部分手機股今早未利好先起飛。但興奮不夠半日，即刻遇到持倉

人趁高出貨逃難。舜宇光學（０２３８２）一度飆６﹒５％，但總結全日僅升０﹒２％，報

７９﹒１元；聯想（００９９２）曾升超過３％，全日則升２﹒５％，報４﹒８８元。

其他手機股則面臨慘跌，瑞聲科技（０２０１８）瀉走７﹒６％，報６６﹒５元，全日低見

６６元，創近２年新低；高偉電子（０１４１５）全日插８﹒７％，報０﹒８４元，盤中低見

０﹒８３元為歷史新低；小米集團（０１８１０）跌４﹒４％，報１２﹒４８元，和多月前招股

價已經今非昔比。

另外，據報道，蘋果無線耳機代工商歌爾股份（深：００２２４１）計劃把產線由中國移到

越南，據指這是為了避免捲入中美貿易戰。



＊內地擬徵收房產稅及空置稅，佳兆業瀉１３％＊



國務院參事、原住建部副部長仇保向內地媒體表示，中國房屋空置率比較高，房地產稅應分

為四個稅徵收，分別為消費稅、流轉稅、空置稅和物業稅。針對中國當前的房地產市場情況，他

認為應把房地產調控從中央調控轉變為地方調控，從行政手段為主變為經濟手段，從集中統一調

控變為分散調控，通過國民經濟收入的增長來嚴格控制房價的漲幅，逐漸地燙平房地產泡沫，而

不是一腳踢破。

另一方面，標普發文點評內地樓市，指在盈利成長減弱、中國頂級公司的去槓桿趨勢暫止的

情況下，中國房地產及上遊行業等信用狀況將會走弱；交通銀行首席經濟學家連平亦認為，內地

地產投資增速預料會在第四季回落，樓市成交增速將放緩，未來一段時間房價回落亦比較大。

在眾多不利消息影響下，內房股今日遇冷，佳兆業（０１６３８）全日急瀉１３％，收報２

元，創逾３年新低；獲花旗唱好的碧桂園（０２００７）股價未受提振，急跌６﹒７％，為表現

第二差藍籌；恆大（０３３３３）挫６％，融創（０１９１８）瀉８％，萬科（０２２０２）跌

３﹒４％，雅居樂（０３３８３）挫４﹒４％，華置（０１１０９）跌３﹒１％。



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