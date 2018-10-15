  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2018 17:00

《鍾之日記》維穩喊話欠實質，中港魚缸同步跌

　　《鍾之日記》１０月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　在剛過去的周末，內地傳出多項維穩措施，首先是中證監主席劉士余發表「春天論」，他到
中信建投證券公司北京東直門南大街營業部調研，並召開投資者座談會，從多個角度分析了今年
以來Ａ股市場下行幅度與壓力偏大的基本原因，他強調要將「把資本市場改革開放的各項措施、
依法全面從嚴的監管措施同穩信心、提振信心有機結合」，更表示「春天已經不遠了」，此外，
深圳市政府據報安排數百億資金幫助降低深圳Ａ股的質押風險。加上，人民銀行逾１萬億元人民
幣定向降準今日生效，盡管利好眾多，但仍難提振市場，滬綜指今早小幅低開０﹒０４％後曾倒
升，但午後跌勢轉強，最終收跌１﹒４９％，報２５６８﹒１，再失二千六關口，收盤創自
２０１４年１１月２５日以來的近４年新低。兩市全日成交２３８７億元人民幣，較上周五
（１２日）跌２２﹒７％。資金再度逃離Ａ股，滬深股通合計流走９﹒８２億元。
　　市場指，周末管理層喊話希望提振市場信心，但沒有市場期待的實質性利好，而深圳百億資
金支持問題企業，對於股權質押風險仍然治標不治本。

＊匯控、騰訊雙雙受壓＊
　　
　　美國總統特朗普表示，有可能對中國加徵第三輪關稅。美國國家安全顧問博頓又指出，將加
強對中國政府的強硬態度，又表示美國將準備採取更多行動，限制對中國的敏感高科技產品出口
。港股今早低開１１７點報２５６８３點後，隨著匯控（００００５）及騰訊（００７００）雙
雙受壓，加上內銀股隨Ａ股走弱，港股於收市前最多急挫４０１點，低見２５３９９點，最終全
日收報２５４４５點，跌３５６點或１﹒３８％。主板成交８０８﹒８７億元減少２７﹒２％。
　　騰訊控股今早曾跌穿２８０元關，午後跌幅減少，全日跌１﹒９４％，報２８２﹒８元；匯
控（００００５）盤中見６４﹒７元為約１６個月低位，全日走低１﹒９７％，報６４﹒７５元


＊舜宇爆升急回夢一場，高偉急瀉慘穿底＊

　　科技股成為上周股市崩跌的重災區，本周美股迎來業績期，展望蘋果等科技企業業績造好，
可以帶動一眾在港手機股股價，部分手機股今早未利好先起飛。但興奮不夠半日，即刻遇到持倉
人趁高出貨逃難。舜宇光學（０２３８２）一度飆６﹒５％，但總結全日僅升０﹒２％，報
７９﹒１元；聯想（００９９２）曾升超過３％，全日則升２﹒５％，報４﹒８８元。
　　其他手機股則面臨慘跌，瑞聲科技（０２０１８）瀉走７﹒６％，報６６﹒５元，全日低見
６６元，創近２年新低；高偉電子（０１４１５）全日插８﹒７％，報０﹒８４元，盤中低見
０﹒８３元為歷史新低；小米集團（０１８１０）跌４﹒４％，報１２﹒４８元，和多月前招股
價已經今非昔比。
　　另外，據報道，蘋果無線耳機代工商歌爾股份（深：００２２４１）計劃把產線由中國移到
越南，據指這是為了避免捲入中美貿易戰。

＊內地擬徵收房產稅及空置稅，佳兆業瀉１３％＊

　　國務院參事、原住建部副部長仇保向內地媒體表示，中國房屋空置率比較高，房地產稅應分
為四個稅徵收，分別為消費稅、流轉稅、空置稅和物業稅。針對中國當前的房地產市場情況，他
認為應把房地產調控從中央調控轉變為地方調控，從行政手段為主變為經濟手段，從集中統一調
控變為分散調控，通過國民經濟收入的增長來嚴格控制房價的漲幅，逐漸地燙平房地產泡沫，而
不是一腳踢破。
　　另一方面，標普發文點評內地樓市，指在盈利成長減弱、中國頂級公司的去槓桿趨勢暫止的
情況下，中國房地產及上遊行業等信用狀況將會走弱；交通銀行首席經濟學家連平亦認為，內地
地產投資增速預料會在第四季回落，樓市成交增速將放緩，未來一段時間房價回落亦比較大。
　　在眾多不利消息影響下，內房股今日遇冷，佳兆業（０１６３８）全日急瀉１３％，收報２
元，創逾３年新低；獲花旗唱好的碧桂園（０２００７）股價未受提振，急跌６﹒７％，為表現
第二差藍籌；恆大（０３３３３）挫６％，融創（０１９１８）瀉８％，萬科（０２２０２）跌
３﹒４％，雅居樂（０３３８３）挫４﹒４％，華置（０１１０９）跌３﹒１％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN