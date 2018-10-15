《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部公告，調查機關最終裁定，原產於美國和日本的進
口氫碘酸存在傾銷，國內氫碘酸產業受到實質損害。自１０月１６日起，對原產於美國和日本的
進口氫碘酸徵收反傾銷稅，實施期限自２０１８年１０月１６日起五年。
對各公司徵收的反傾銷稅稅率分別為：美國公司的艾菲納化工有限公司１２３﹒４％；其他
美國公司１２３﹒４％， 日本公司４１﹒１％。（ｃｔ）
15/10/2018 11:39
【貿易開戰】中國對原產美國和日本進口氫碘酸徵收反傾銷稅
《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部公告，調查機關最終裁定，原產於美國和日本的進
口氫碘酸存在傾銷，國內氫碘酸產業受到實質損害。自１０月１６日起，對原產於美國和日本的
進口氫碘酸徵收反傾銷稅，實施期限自２０１８年１０月１６日起五年。
對各公司徵收的反傾銷稅稅率分別為：美國公司的艾菲納化工有限公司１２３﹒４％；其他
美國公司１２３﹒４％， 日本公司４１﹒１％。（ｃｔ）
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