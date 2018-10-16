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即市新聞

16/10/2018 08:02

《日出而作》美股低收，美財赤創六年高，中國日內公布九月份通脹

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５２５０．５５　跌　８９．４４點╱０．３５％　　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７５０．７９　跌　１６．３４點╱０．５９％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４３０．７４　跌　６６．１５點╱０．８８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０２９．２２　升　３３．３１點╱０．４８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１６１４．１６　升　９０．３５點╱０．７８％　　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５０９５．０７　跌　　０．９１點╱０．０２％　
　
　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．８５，歐元兌美元１．１５８３
　
　　《最新資訊》﹡美銀第三季多賺三成，勝預期
　　　　　　　　﹡美國９月零售銷售微升０﹒１％，遜市場預期
　　　　　　　　﹡新盤轉靜，首兩周沽７６０伙跌４２％
　　　　　　　　﹡藝廊３００萬，洽租畢打行舖至尾聲
　　　　　　　　﹡美股受科技股拖累下跌，十年期美債收益率上升
　　　　　　　　﹡零售數據差拖累美元，避險日圓及瑞郎有追捧
　　　　　　　　﹡英皇兩年２１億收購４重建項目
　　　　　　　　﹡中集集團（０２０３９）首三季盈利飆最多１﹒１倍
　　　　　　　　﹡中糧肉食（０１６１０）第三季生鮮豬肉銷量按年增５﹒５％
　　　　　　　　﹡天立教育（０１７７３）秋季學期Ｋ－１２學校入讀人數增３９％
　　　　　　　　﹡冠亞（００１０４）斥３６９９萬元購倫敦兩層住宅項目
　　　　　　　　﹡惠生（０１３４０）宣布由於市況不穩，故終止配售協議
　　　　　　　　﹡華泰證券（０６８８６）９月淨利增４％至４﹒８６億元人民幣
　　　　　　　　﹡新華通訊（００３０９）附屬１９１２萬元購四川物業，抵銷應收帳款
　　　　　　　　﹡螞蟻金服逾１６億元增持印度外賣平台Ｚｏｍａｔｏ
　
　　《國企紅籌》﹡大唐新能源（０１７９８）首三季發電量增加逾２４％
　　　　　　　　﹡中鐵建（０１１８６）首三季新簽合同額升逾５％
　　　　　　　　﹡海通（０６８３７）９月淨利潤１﹒６７億按年跌６４％
　　　　　　　　﹡越地（００１２３）首九月銷售升２４％佔全年目標６５％
　　　　　　　　﹡中州證券（０１３７５）９月盈轉虧蝕逾６１５８萬元人民幣
　　　　　　　　﹡朗詩（００１０６）首九月銷售增７６％至約２２８億元人民幣
　　　　　　　　﹡廣發證券（０１７７６）首九月淨利潤逾２９億人民幣，跌近２９％
　
　　《神州民企》﹡中富（００２７４）以７９１萬元悉售美容業務，抵銷未償還結餘
　
　　《中國要聞》﹡李強調研人行上海總部不斷深化人行與上海間的合作
　　　　　　　　﹡習近平指出引導軍企有序開放，提高民企參與比例
　　　　　　　　﹡中證報頭版評論指以改革紅利孕育資本市場春天
　　　　　　　　﹡滬倫通籌備進入最後階段，券商２７日起可提交申請

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