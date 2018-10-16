《日出而作》美股低收，美財赤創六年高，中國日內公布九月份通脹

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２５０．５５ 跌 ８９．４４點╱０．３５％
標普５００ ２７５０．７９ 跌 １６．３４點╱０．５９％
納斯達克 ７４３０．７４ 跌 ６６．１５點╱０．８８％
倫敦富時１００ ７０２９．２２ 升 ３３．３１點╱０．４８％
法蘭克福ＤＡＸ １１６１４．１６ 升 ９０．３５點╱０．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９５．０７ 跌 ０．９１點╱０．０２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．８５，歐元兌美元１．１５８３
《最新資訊》﹡美銀第三季多賺三成，勝預期
﹡美國９月零售銷售微升０﹒１％，遜市場預期
﹡新盤轉靜，首兩周沽７６０伙跌４２％
﹡藝廊３００萬，洽租畢打行舖至尾聲
﹡美股受科技股拖累下跌，十年期美債收益率上升
﹡零售數據差拖累美元，避險日圓及瑞郎有追捧
﹡英皇兩年２１億收購４重建項目
﹡中集集團（０２０３９）首三季盈利飆最多１﹒１倍
﹡中糧肉食（０１６１０）第三季生鮮豬肉銷量按年增５﹒５％
﹡天立教育（０１７７３）秋季學期Ｋ－１２學校入讀人數增３９％
﹡冠亞（００１０４）斥３６９９萬元購倫敦兩層住宅項目
﹡惠生（０１３４０）宣布由於市況不穩，故終止配售協議
﹡華泰證券（０６８８６）９月淨利增４％至４﹒８６億元人民幣
﹡新華通訊（００３０９）附屬１９１２萬元購四川物業，抵銷應收帳款
﹡螞蟻金服逾１６億元增持印度外賣平台Ｚｏｍａｔｏ
《國企紅籌》﹡大唐新能源（０１７９８）首三季發電量增加逾２４％
﹡中鐵建（０１１８６）首三季新簽合同額升逾５％
﹡海通（０６８３７）９月淨利潤１﹒６７億按年跌６４％
﹡越地（００１２３）首九月銷售升２４％佔全年目標６５％
﹡中州證券（０１３７５）９月盈轉虧蝕逾６１５８萬元人民幣
﹡朗詩（００１０６）首九月銷售增７６％至約２２８億元人民幣
﹡廣發證券（０１７７６）首九月淨利潤逾２９億人民幣，跌近２９％
《神州民企》﹡中富（００２７４）以７９１萬元悉售美容業務，抵銷未償還結餘
《中國要聞》﹡李強調研人行上海總部不斷深化人行與上海間的合作
﹡習近平指出引導軍企有序開放，提高民企參與比例
﹡中證報頭版評論指以改革紅利孕育資本市場春天
﹡滬倫通籌備進入最後階段，券商２７日起可提交申請