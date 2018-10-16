《盤後部署》港股成交不振，料恒指繼續在二萬五區間徘徊



《經濟通通訊社１６日專訊》受市場憂慮加息困擾，美股隔晚（１５日）全線下挫，但港股

今早並未受到外圍衝擊。相反，美匯指數略為回軟，人民幣跌幣暫見喘穩，加上匯控

（００００５）等重磅股昨日急跌後反彈高開，港股今早開市升１４１點。

隨著中國公布９月份通脹數據，９月消費者物價指數（ＣＰＩ）同比漲２﹒５％，與市場預

期２﹒５％一致，較８月ＣＰＩ漲２﹒３％小幅上升；而９月生產者物價指數（ＰＰＩ）同比漲

３﹒６％，略高預期的３﹒５％。數據出台後，Ａ股升勢擴大，滬指一度最多攀升２９點，高見

２５９７點，中資金融股亦順勢造好，港股最多反彈２６７點，高見２５７１２點。

不過，其後有不少投資者趁高沽貨離場，港股及Ａ股升幅隨即大幅收窄，最終港股全日窄幅

升１７點或０﹒０７％，報２５４６２點。主板總成交７５８﹒８３億元，較昨日減少

６﹒２％。

國企指數收報１０１９８點，升０﹒５３％或升５３點。滬指收報２５４６點，下跌２１點

或下跌０﹒８５％。



＊美國零售數據遜預期，聯儲議息紀錄將成市場關注＊



美國日前公布最新零售數據，上月零售銷售按月升０﹒１％，遠遜預期的０﹒７％，再度利

淡美元匯價，美匯指數回落至９５﹒０５９。事實上，受上周美股拖累，資金流入黃金避險，加

上英國脫歐協議有望達成共識，刺激英鎊反彈，美匯自上周二（９日）高見９６﹒１５５後反覆

向下。美股已進入第三季業績期，惟美國國債息率持續高企，美國１０年期國債息率最新報

３﹒２２厘，觸發投資者由股轉債，而美國與沙特關係又陷入緊張狀態，市場避險情緒高漲，故

美股以至其他地區股市表現相當淡靜。

另一方面，聯儲會將於本周四（１８日）公布上月議息會議紀錄。然而，即使紀錄顯示聯儲

局官員對加息持樂觀態度，但由於近期公布的經濟數據未有完全配合現有加息步伐，料紀錄出台

後應只會稍為刺激美匯向上，意味人民幣等其他新興貨幣跌勢可繼續喘定。



＊藍籌高位回落，港股短期於二萬五區間徘徊＊



為淡化中美貿易戰的衝擊，中國人民銀行宣布從昨日起下調存款準備金率１個百分點，釋放

約７５００億元人民幣的增量資金。不過，由於人民幣未有明顯的反彈動力，中美貿易戰又未有

降溫跡象，美國總統特朗普又持續威脅對中國展開新一輪關稅攻勢。同時，美國早前對中國實施

的兩輪關稅所帶來的影響又未完全反映，今年中國經濟政策又以穩定為主，故年內公布的數據有

Ａ股疲弱，港股短期表現仍極為波動，後市以炒股不炒市為主，當中，隨著下月美國對伊朗

輸出石油實施制裁，沙特又威脅會減少原油供給，以應對美國的強硬態度，油價有上升空間，料

石油股仍會成為資金追捧對象。此外，在穩增長的前提下，預期中國會繼續加大基建投資，基建

及其他資源股有望繼續向好。

大市方面，港股市盈率雖極之低殘，不少藍籌亦由高位回落甚多，但近日港股成交明顯不振

，港股通今日亦錄得淨流出逾億元人民幣，反映投資者對後市未感樂觀，預期港股短線會繼續在

２５０００點至２５５００點區間徘徊，若失守２５０００關，下一個支持位則見２４５００點

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