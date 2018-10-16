【聚焦數據】內地９月ＣＰＩ同比漲２﹒５％符預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，９月ＣＰＩ同比漲

２﹒５％，與市場預期２﹒５％一致，較８月ＣＰＩ漲２﹒３％小幅上升，增速創７個月新高。

９月ＣＰＩ同比上漲２﹒５％。其中，城市上漲２﹒４％，農村上漲２﹒５％；食品價格上

漲３﹒６％，非食品價格上漲２﹒２％；消費品價格上漲２﹒７％，服務價格上漲２﹒１％。１

－９月ＣＰＩ比去年同期上漲２﹒１％。

９月ＣＰＩ環比上漲０﹒７％。其中，城市上漲０﹒７％，農村上漲０﹒８％；食品價格上

漲２﹒４％，非食品價格上漲０﹒３％；消費品價格上漲１﹒０％，服務價格上漲０﹒２％。



＊食品煙酒價格同比上漲３％，居住價格漲２﹒６％＊



食品煙酒價格同比上漲３％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒９個百分點。其中，鮮菜價格上漲１４

﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３６個百分點；鮮果價格上漲１０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０

﹒１６個百分點；蛋類價格上漲７﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０４個百分點；禽肉類價格上

漲４﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０５個百分點；畜肉價格下降０﹒４％，影響ＣＰＩ下降約

０﹒０２個百分點（豬肉價格下降２﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個百分點）；食用油價

格下降０﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通和通信、醫療保健、居住價格分別上漲２﹒８％、

２﹒７％和２﹒６％，教育文化和娛樂、生活用品及服務、衣著價格分別上漲２﹒２％、１﹒６

％和１﹒２％，其他用品和服務價格上漲０﹒７％。



＊鮮菜價格環比上漲１０％＊



食品煙酒價格環比上漲１﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４６個百分點。其中，鮮菜價格上

漲９﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２５個百分點；畜肉類價格上漲２﹒５％，影響ＣＰＩ上漲

約０﹒１１個百分點（豬肉價格上漲３﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０９個百分點）；蛋類價

格上漲２﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；禽肉類價格上漲１﹒１％，影響ＣＰＩ

上漲約０﹒０１個百分點；水產品價格下降１﹒５％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點。

其他七大類價格環比六漲一降。其中，衣著、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲０﹒７％

、０﹒５％和０﹒４％，交通和通信、醫療保健、生活用品及服務價格分別上漲０﹒３％、０﹒

２％和０﹒１％；其他用品和服務價格下降０﹒２％。

