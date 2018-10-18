《日出而作》中國未被列匯率操縱國，中美貿陷中斷，紐約油穿７０



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５７０６．６８ 跌 ９１．７４點╱０．３６％

標普５００ ２８０９．２１ 跌 ０．７１點╱０．０３％

納斯達克 ７６４２．７０ 跌 ２．７９點╱０．０４％

倫敦富時１００ ７０５４．６０ 跌 ４．８０點╱０．０７％

法蘭克福ＤＡＸ １１７１５．０３ 跌 ６１．５２點╱０．５２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１４４．９５ 跌 ２８．１０點╱０．５４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．６９，歐元兌美元１．１５０１



《最新資訊》﹡ＩＢＭ第三季盈利微跌１％至２６﹒９億美元

﹡特朗普再轟儲局直指最大威脅

﹡儲局會議記錄所有委員同意漸進式加息步伐

﹡二手吹冷風，新都城兩房５９０萬

﹡元朗朗城匯收１１００票，市場料快加推

﹡房策效應６００萬內上車盤半年倍增

﹡觀塘凱匯１期，最快下月開售

﹡日本９月出口不升反跌逾１％，２２個月來首次下降

﹡黃元山讚劉德華，有勇氣表達挺填海

﹡再加息預期升溫，美股受壓債息攀升

﹡儲局會議記錄反映利率將續上調，美匯指數升上一周高

﹡沙特作家失蹤，特朗普呼籲勿未審先判

﹡專家教路ＭＰＦ酌量投放年金

﹡美商務部長羅斯表示美中貿易談判看似短暫斷

﹡美國政府未有將中國列為匯率操控國

﹡ＭＥＧＡ ＥＸＰＯ（０１３６０）擬配售最高３億元債券

﹡天臣（０１２０１）斥逾７億人幣購江蘇地建生產基地及商住社區

﹡民商創科（０１６３２）擬向關連人士洽購電商公司，另討論配股

﹡長盈（００６８９）終止收購印尼三個煤層氣項目

﹡茂宸（００２７３）斥１﹒６８億元組合資澳洲輔助生殖服務

﹡復星醫藥（０２１９６）減持藥品生產商，料獲收益３﹒５億人幣

﹡匯鑫（０１５７７）斥５７８０萬元購汽車融資租賃商７５％股權

﹡當代置業（０１１０７）逾２億加元購加拿大養老商業綜合體地塊



《國企紅籌》﹡越地（００１２３）附屬發行首期８億人民幣公司債券

﹡鞍鋼（００３４７）扻發行最多１００億人幣資產支持證券

多近５７％



《神州民企》﹡茂業（００８４８）終止出售秦皇島茂業股份



《中國要聞》﹡特斯拉９﹒７３億元人幣獲上海臨港工業用地

﹡１７家券商參與跨境轉換測試，料成滬倫通首批做市商

﹡９月社融增量２﹒２１萬億，地方政府專項債券納入

﹡９月新增人民幣貸款１﹒３８萬億元，高預期

﹡人行公布９月末社融存量１９７﹒３萬億，增１０﹒６％

﹡內地９月末Ｍ２增８﹒３％符預期，Ｍ１增４％



《新股上市》﹡潤利海事（０２６８２）延期上市

