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即市新聞

18/10/2018 15:10

【地皮流標】匯證：山頂地皮流標因中資無參與，不反映後市審慎

　　《經濟通通訊社１８日專訊》山頂文輝道１２號豪宅地皮宣告流標，匯豐證券認為，這並不
反映地產市場氣氛，亦不代表發展商對後市審慎，只是由於投地競爭較以往減少，以及空置稅政
策的影響，因豪宅項目通常要較長時間出售，以致更容易納入空置稅範圍。該行仍看好新世界發
展（０００１７）、新地（０００１６）及長實（０１１１３）。
　　匯證發表研究報告指出，地皮流標是因為來自內地的發展商未有參與今次競投、空置稅政策
，以及未來數月仍有高質素地皮供市場投標這幾個因素所致。該行預料，隨著愈來愈少中資發展
商參與競爭，未來數月地價將會下跌，有利發展商利潤改善。
　　現時中資發展商正面對再融資風險，於今年下半年及明年，共有３４０億美元及５２０億美
元在岸及離岸債券需要再融資，該行已留意到它們已因而減少在港投地。數據顯示，投地發展商
已由去年下半年的約１４﹒３間，下跌至今年上半年的１３﹒１間，下半年以來則下跌至７﹒３
間。
　　該行給予新世界發展目標價１４元，新地目標價１６５﹒４元，長實目標價８８﹒８元，全
給予「買入」評級。（ｃｈ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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