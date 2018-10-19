Ｗｅｂｂ：興業太陽能停牌或涉華融金控持股；２６隻股不可持有

《經濟通通訊社１９日專訊》資深投資者及網上評論員Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ發表報告，指

出興業太陽能（００７５０）本周一（１５日）再度停牌後，背後牽涉華融金控（００９９３）

持股，而興業太陽能未無披露相關訊息。

Ｗｅｂｂ又表示，華融金控為姚振華的投資項目提供８億元貸款，而姚振華亦向華融投資

（０２２７７）借款６２３０萬美元。

姚振華為深圳寶能投資集團及前海人壽董事長，姚振華因提供虛假材料、違規運用保險資金

等問題，於去年被中國保監會（即銀保監）被禁入保險業１０年。姚建煇（姚振華胞弟）亦為寶

能系實際控制人之，並同時擔任中國金洋（０１２８２）主席一職。

Ｗｅｂｂ亦指出，華融系三大核心華融金控、華融投資及中國華融（０２７９９）背後的神

秘網絡，並列出２６隻於聯交所與華融系相關的上市股份，不建議投資者持有。



表列Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ建議不宜持有之２６隻股份：



股份（編號）

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中國軟實力 （００１３９）

平安證券集團（００２３１）

民眾金融科技（００２７９）

新體育 （００２９９）

綠地香港 （００３３７）

未來世界金融（００５７２）

藍鼎國際 （００５８２）

豐盛控股 （００６０７）

興業太陽能 （００７５０）

華融金控 （００９９３）



民銀資本 （０１１４１）

首控集團 （０１２６９）

中國金洋 （０１２８２）

成實外教育 （０１５６５）

弘達金融控股（０１８２２）

民生銀行 （０１９８８）

卓爾智聯 （０２０９８）

華融投資股份（０２２７７）

港橋金融 （０２３２３）

百德國際 （０２６６８）



中國華融 （０２７９９）

衍生集團 （０６８９３）

麥迪森控股 （０８０５７）

超人智能 （０８１７６）

中新控股 （０８２０７）

柏榮集團控股（０８３１６）

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