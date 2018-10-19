【Ｗｅｂｂ名單】華融與民行由民銀資本連繫，小心綠地與華融關連

《經濟通通訊社１９日專訊》繼去年發布５０隻謎網股份後，獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅ

ｂｂ今日再發表新一份不能沾手的港股名單，當中包括２６隻股份，牽涉中國華融（０２７９９

）及民行（０１９８８）（滬：６０００１６）之間的網絡。

Ｗｅｂｂ指出，這個網絡的背後人物有姚振華及姚建煇兩兄弟，姚振華為深圳寶能投資集團

及前海人壽董事長，姚振華因提供虛假材料、違規運用保險資金等問題，於去年被中國保監會（

即銀保監）被禁入保險業１０年。姚建煇（姚振華胞弟）亦為寶能系實際控制人之，並同時擔任

中國金洋（０１２８２）主席一職。

他提到，民行附屬民銀資本（０１１４１）存在泡沫，該股截至昨日的市值為１６９﹒４億

元，截至６月底的有形淨資產則只有１０﹒７４億元，其債務比率偏高，主要來自民行的貸款，

金額達６３﹒４億元。

Ｗｅｂｂ認為，中國華融與民行之間正是由民銀資本連繫起來，因中國軟實力（００１３９

）有買入民銀股份，持股４﹒０９％，資金部分是由華融附屬所支持。

他又提到其他存在泡沫的股份，例如是超人智能（０８１７６）及首控集團（０１２６９）

，這些股份的市值及有形資產淨值均不相符。

Ｗｅｂｂ提醒，這些股份只是華融與民行之間網絡的一部分，亦要小心其他股份。例如是上

海政府與旗下傳媒機構，以及綠地控股（滬：６００６０６）之間的關連，他們在港上市的附屬

亦有獲中國華融的資金支持，投資者尚需小心觀察。（ｃｈ）



表列Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ建議不宜持有之２６隻股份：



股份（編號）

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中國軟實力 （００１３９）

平安證券集團（００２３１）

民眾金融科技（００２７９）

新體育 （００２９９）

綠地香港 （００３３７）

未來世界金融（００５７２）

藍鼎國際 （００５８２）

豐盛控股 （００６０７）

興業太陽能 （００７５０）

華融金控 （００９９３）



民銀資本 （０１１４１）

首控集團 （０１２６９）

中國金洋 （０１２８２）

成實外教育 （０１５６５）

弘達金融控股（０１８２２）

民生銀行 （０１９８８）

卓爾智聯 （０２０９８）

華融投資股份（０２２７７）

港橋金融 （０２３２３）

百德國際 （０２６６８）



中國華融 （０２７９９）

衍生集團 （０６８９３）

麥迪森控股 （０８０５７）

超人智能 （０８１７６）

中新控股 （０８２０７）

柏榮集團控股（０８３１６）

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