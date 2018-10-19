《小傳日記》阿爺一席話，Ａ場即反彈；淡友輕舟去，明日復歸來？

《小傳日記》花旗國國債息率繼續喺高位徘徊，美金又上試９６關，搞到唔少缸友冇啖好食

，道指噚晚又突然唔見咗３２７點。外圍魚缸走晒樣，香江今朝都要低開２８２點，冇幾耐神州

就公布第三季ＧＤＰ，按年踢高６﹒５巴仙，低過「孖屐」預期嘅６﹒６巴仙，中港魚缸即刻創

咗全日最低位，滬指最多跌咗３７點，低見２４４９點，香江就最多蒸發咗３６４點，低見

２５０９０。

不過，為咗挽回缸友嘅信心，一行兩會（人行、中證監同銀保監）出口術維穩，Ａ場即時由

低位彈上嚟，之後國務院副總理劉鶴亦都出嚟講兩句，話Ａ場只係技術性調整啫，長遠仍然有好

多「餐士」，Ａ場最多急彈６７點，香江呢邊都跟風，喺中資金融佬全線炒高下，魚缸最多升咗

２８８點，高見２５７４３點，但大象（００００５）唔生性腳軟，魚缸最終只係升咗１０６點

或近半巴仙，報２５５６１。成交只有約９９６億銀。

國貨佬指數走高８５點或近１巴仙，報１０２２２點。滬指急彈６４點或近３巴仙，報

２５５０點。



＊人仔無反彈金融佬照賺，太平走最高表現真風騷＊



人仔雖然冇乜點反彈，但今日Ａ場表現省鏡，神州金融佬全部應聲彈起，建行

（００９３９）下個禮拜二（２３日）派成績表，今日升近２巴仙，報６﹒２銀。工行

（０１３９８）同中行（０３９８８）分別跳起超過１巴仙同近２巴仙，報５﹒２３銀同

３﹒２８銀。招行（０３９６８）最架勢，炒高超過３巴仙，報２９﹒６５銀。內險佬升幅仲明

顯，太平（００９６６）踢高近半成，報２６﹒５銀。新華保險（０１３３６）炒高近４巴仙，

報３７﹒９５銀。平保（０２３１８）升近２巴仙，報７４﹒０５銀。

重磅藍戰士就兩邊走，大象好失威，逆市唔見咗１巴仙，報６３﹒８５銀，最多潛水至

６３﹒１銀，創約１６個月新低，慘！生發發（００３８８）繼續回勇，今日勁彈超過３巴仙，

報２０９蚊。ＱＱ（００７００）升咗唔夠半巴仙，報２８２蚊。中移動（００９４１）腳軟唔

見咗近半巴仙，報７７﹒８５銀。



＊神州終出手內房佬唔愁，融創再接貨股價向上破＊



內房股進入寒冬都唔係第一日知，早排先放風話要收房地產稅，一班內房佬跌到一仆一碌。

今日國家統計局公布，房地產投資降速，反映「孖屐」對未來樓市睇淡嘅情緒加劇，內房佬今朝

都齊齊碌低。不過午後國務副總理劉鶴出力維穩，一眾內房股沽盤支持，跟住魚缸衝上去，升返

幾個巴仙。碧桂園（０２００７）同潤地（０１１０９）齊齊升近３巴仙，分別報８﹒２３銀同

２５﹒４銀。萬科（０２２０２）走高超過３巴仙，報２３﹒２銀。

融創（０１９１８）繼上年７月使咗４３８億人仔接手萬達１３個文旅項目後，今日再接手

萬達４個文旅項目，總數加到１７個咁多。今日股價跟住當然走高，勁升超過５巴仙，報

２０﹒６５銀。中海外（００６８８）都跟升２巴仙，報２３﹒４５銀。噚日創１５個月新低嘅

旭輝（００８８４）都上返水，全日反彈超過５巴仙，報３﹒０９銀。



＊瑞聲被唱淡缸友即斬纜，下周將放榜中興股價狂＊



手機設備孖寶今日兩邊走，瑞聲（０２０１８）今日好傷，野村表示佢將會喺聲學同觸覺功

能面對更多競爭，下年盈利會仲預計會減少１０至２０巴仙，又下調「他屐」，由９９﹒５銀至

７２﹒２銀，全日報６４﹒７銀，跌近２巴仙。神州鏡頭一哥舜宇（０２３８２）股價坐過山車

，試過失守８０蚊關口，但最終收市升返１巴仙，報８３﹒６５銀。高偉電子（０１４１５）升

超過３巴仙，報０﹒９３銀。丘鈦（０１４７８）踢高５巴仙，報４﹒４４銀。比亞迪電子

（００２８５）走高多過１巴仙，報９﹒１銀。

兩隻下星期放榜嘅魚毛今日表現各異，聯通（００７６２）跌近２巴仙，報８﹒６９銀。中

興（００７６３）表示第三季會恢復盈利，今日重上十天線（約１１﹒７４銀），全日升超過半

成，報１２﹒０２銀，認真威水啊！



＊神州已入冬煤改氣發功，電力股捱凍燃氣股進攻＊



神州嘅冬天不嬲比香江嚟得早，天氣報告就表示，原來北京而家嘅氣溫已經錄得單位數。為

咗改善空氣污染嘅問題，神州提倡「煤改氣」政策，即喺減少甚至禁止燒煤，又要以天然氣代替

。

電力佬今日無哂Ｍｏｏｄ。華能國電（００９０２）喺噚日港股通減持股數中排行第二，今

日股價就顯著下挫，收市瀉逾３巴仙，報４﹒５３銀。潤電（００８３６）軟３巴仙，報

１２﹒８４銀。華電國際（０１０７１）挫近２巴仙，報２﹒７４銀。神州電力（０２３８０）

亦走低逾１巴仙，報１﹒５８銀。

燃氣佬就好Ｈａｐｐｙ，齊齊跳起Ｙｅａｈ。中燃（００３８４）彈逾２巴仙，報

２２﹒９５銀。新奧能源（０２６８８）飆逾１巴仙，報６７﹒０５銀，企上廿天線

（約６６﹒６７銀）。潤燃（０１１９３）走高近半巴仙，報３２銀，同樣收復廿天線

（約３１﹒７９銀）。周末愉快，請請！



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