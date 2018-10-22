《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４４４．３４ 升 ６４．８９點╱０．２６％
標普５００ ２７６７．７８ 跌 １．００點╱０．０４％
納斯達克 ７４４９．０３ 跌 ３６．１１點╱０．４８％
倫敦富時１００ ７０４９．８０ 升 ２２．８１點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５５３．８３ 跌 ３５．３８點╱０．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０８４．６６ 跌 ３２．１３點╱０．６３％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．４３，歐元兌美元１．１５１１
22/10/2018 08:03
《日出而作》聯通盈喜，台灣宜蘭火車出軌２２死，郭炳湘離世
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４４４．３４ 升 ６４．８９點╱０．２６％
標普５００ ２７６７．７８ 跌 １．００點╱０．０４％
納斯達克 ７４４９．０３ 跌 ３６．１１點╱０．４８％
倫敦富時１００ ７０４９．８０ 升 ２２．８１點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５５３．８３ 跌 ３５．３８點╱０．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０８４．６６ 跌 ３２．１３點╱０．６３％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．４３，歐元兌美元１．１５１１
|國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
|香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
|生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
|生財有道19/10/2018
【Webb名單】Webb：興太停牌涉華融持股 26股勿持有
|生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
|中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰