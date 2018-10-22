《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民保險（０１３３９）公布，正式獲得中證監書面通知
，公司已獲准Ａ股發行，所發行股數不超過２３億股，有效期為批准之日起１２個月內。Ｈ股今
早聯交所復牌。
結合公司Ａ股發行方案和股東大會、董事會對Ａ股發行具體事宜的授權，公司將Ａ股發行股
數確定為不超過１８億股；同時，Ａ股發行將實施戰略配售。（ｕｌ）
22/10/2018 08:43
【國企紅籌】人保回歸Ａ股發行不逾１８億股，Ｈ股今早復牌
《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民保險（０１３３９）公布，正式獲得中證監書面通知
，公司已獲准Ａ股發行，所發行股數不超過２３億股，有效期為批准之日起１２個月內。Ｈ股今
早聯交所復牌。
結合公司Ａ股發行方案和股東大會、董事會對Ａ股發行具體事宜的授權，公司將Ａ股發行股
數確定為不超過１８億股；同時，Ａ股發行將實施戰略配售。（ｕｌ）
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