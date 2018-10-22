【國企紅籌】人保回歸Ａ股發行不逾１８億股，Ｈ股今早復牌

《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民保險（０１３３９）公布，正式獲得中證監書面通知

，公司已獲准Ａ股發行，所發行股數不超過２３億股，有效期為批准之日起１２個月內。Ｈ股今

早聯交所復牌。

結合公司Ａ股發行方案和股東大會、董事會對Ａ股發行具體事宜的授權，公司將Ａ股發行股

數確定為不超過１８億股；同時，Ａ股發行將實施戰略配售。（ｕｌ）

