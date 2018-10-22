【大橋通車】周三起最快９個字穿梭港珠澳，全球最長海底隧道吸睛

《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》位列「世界新七大奇跡」之一的港珠澳大橋，開工至

今近９年後，將於本周二（２３日）迎來開通儀式並於翌日（２４日）９時正式通車。無論是

５５公里全球跨海距離最長、逾１５００億元造價，還是司法覆核風波、填海鋼筒及人工島防坡

堤等技術話題，都令大橋贏盡眼球。

從醞釀到通車，大橋歷時逾三十載，終令香港－澳門－珠海三地之間「滄海變通途」，連同

９月２３日通車的廣深港高鐵香港段，兩大水陸基建勢加速香港融入粵港澳大灣區城市群乃至全

中國。



＊機場轉乘口岸巴，１０５元最抵＊



金光飛航、噴射飛航、珠江客運……過往習慣經水路往澳門、珠海「後花園」的港人，很快

將多一個選擇。隨著港珠澳大橋後日通車，各跨境巴士公司相繼公布營運細節，無論選擇市區直

通巴士還是口岸穿梭巴士，可謂「隨你揀」。

以往澳門的市區直通巴士為例，營運商「港澳１號」香港起點位於觀塘ＡＰＭ，可直達澳門

金沙、威尼斯人及巴黎人，行車時間最快約１１０分鐘，單程收費１７０－１９０港元。另一營

運商「港澳快線」香港起點則位於太子上海街及圓方，可直達澳門銀河、美高梅及星際等，行車

時間最快約１００分鐘，單程收費１６０－１８０港元。

若往珠海，營運商「環島中港通」更提供時代廣場、海港城、沙田新城市廣場、荃灣如心廣

場等港九新界逾２０個上落客點；以圓方出發為例，到達珠海口岸約需７５分鐘，單程收費

１２０－１３０港元。

如要數最經濟的選擇，莫過於先從市區搭Ａ字頭機場巴士往大嶼山香港口岸，再轉乘口岸穿

梭巴士約４５分鐘就可抵達澳門或珠海，單程最低僅為４０元機場巴士車資加６５元穿梭巴士車

資，較搭船平至少三成，且班次密至繁忙時段每５分鐘一班。



＊「島－隧－橋」創多項領先設計＊



至於私家車及的士，過橋費劃一為１５０元人幣，而普通貨車及貨櫃車則分別收費６０及

１１５元人幣。據港府早前估算，港珠澳大橋預計到２０３０年每日車流及客流量分別為

２﹒９１萬架次、１２﹒６萬人次；到２０３７年，增至４﹒２萬架次、１７﹒５萬人次。

車來人往行駛於全球最長的跨海距離，不得不提這座結合「島－隧－橋」工程的多項世界領

先設計。簡而言之，全長近５５公里的港珠澳大橋分為三段：２９﹒６公里的主體工程、１２公

里的香港連線、１３公里的珠海連線。

由於大橋橫跨的海域包括兩條世界級航道－－伶仃西航道（主要往廣州港）和銅鼓航道（主

要往深圳港），倘若要確保３０萬噸級輪船在大橋建好後通行無阻，估算橋面須高逾８０米，橋

塔最高更達２００米。為兼顧鄰近的香港國際機場航線限高和海上航線，設計最終決定於主體橋

梁中段採用６﹒７公里的海底隧道設計，騰空水域供輪船通行。

除了在海底隧道東西兩端分設一個人工島，整個港珠澳大橋工程還包括另兩個人工島，用作

香港口岸、珠澳口岸，填海面積分別達１５０公頃、２００公頃。大橋總體設計壽命１２０年，

可抵禦８級地震、１６級颱風及１萬噸船隻撞擊。



＊３３「中型航母」管節海底穿針＊



橫跨維港的紅磡海底隧道全長１﹒８６公里，港珠澳大橋海底隧道長度不單相當於３﹒６條

紅隧，更超過全球唯一兩座長度逾３公里的海底隧道－－歐洲厄勒海峽大橋海底隧道的３﹒５公

里，以及南韓釜山巨加跨海大橋海底隧道的３﹒７公里。

為解決技術難題，大橋曾有意聘請全球相關建造技術最佳的一間荷蘭公司擔當高級顧問，惟

遭索價１﹒５億歐元，是中方預算的５倍；其後，大橋島隧總工程師林鳴團隊經過兩年自主苦研

，終於攻克核心技術，創造出全球最長公路沉管隧道和唯一深埋沉管隧道。

這條全長６﹒７公里的「海底長龍」，由３３個長１８０米、寬３８米、高１１米的巨型混

凝土管節及１個最終接頭組成，每個管節重達８萬公噸，相當於一艘中型航母。要在最深４６米

的海底將每個管節精準對接，難度如同「海底穿針」，但工程最終創下２﹒６毫米的全球最小對

接誤差，令人驚嘆。

不單如此，人工島的建設方案也十分大膽，以１２０個高約１８層樓、重約一架Ａ３８０飛

機的巨型鋼圓筒釘入海床快速圈島，令建設工期節省兩年半，更減少開挖淤泥近千立方米。

