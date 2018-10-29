《樓宇百科－莊錦輝》按揭現金回贈２﹒３５％之謎

《樓宇百科》金融海嘯後，美國銀行推銷按揭貸款並不進取，但偏偏美國按揭產品令人眼花

瞭亂，因此買樓客非常倚靠按揭中介格價，找尋最合適最快的按揭方案。



香港銀行數目不多，三大銀行按揭貸款市佔率已超過六成，產品不外乎是Ｈ按或Ｐ按計劃，

貸款利率大同小異，而且香港銀行在這項目相當進取。如果客人是優質客，基本上簽臨約後，到

往來銀行申請按揭，交齊文件，最快幾天便批出貸款，正常則花兩星期，因此按揭中介在香港作

用不如美國般明顯，除非是「爛料」客。



香港按揭中介服務大部分都是免費，其商業模式是將客戶轉介至銀行，成功申請按揭就可獲

銀行佣金，情況和地產經理帶客人抽樓花，事後收取發展商佣金一樣。



近兩年按揭中介市場產生了變化，按揭中介為增加市場佔有率，開始把從銀行賺取的佣金回

贈給客人，普遍中介回贈額由幾百元超市禮券至按揭貸款額０﹒４％不等。



舉個例子，客人如逕入銀行Ａ申請按揭，按息為Ｐ－３％，銀行現金回贈率為１﹒９５％。

如果經按揭中介，按息仍然是Ｐ－３％，銀行現金回贈率仍然是１﹒９５％，不過可以額外獲得

高達０﹒４％中介回贈，合共約２﹒３５％。由於現時普遍按息是２﹒３７５％，２﹒３５％等

於是首年免息。



收取按揭中介回贈不會影響銀行批核的利率及銀行方面的現金回贈。



傳統按揭轉介模式，是由客人交文件給中介，並由中介代為向銀行申請。但近年很多中介都

不為客戶代交文件，而是客人去銀行申請按揭，並向銀行聲明是由中介轉介，再填寫一份按揭轉

介表，完成按揭程序後，中介會支付額外回贈予客人。



透過按揭轉介申請按揭表面著數，既多收現金回贈，又不需將個人文件交給中介，但須留意

，去年底金管局列明，如果按揭回贈額超過貸款額１％，須扣減貸款額，不論回贈是從銀行或中

介而來。假設客人申請５００萬元貸款，銀行回贈為２％，即獲１０萬元現金，惟銀行只能批４

９０萬貸款給客人，客人亦只需歸還４９０萬元，對客人並無損失，借少還少而已。



假設按揭中介承諾回贈０﹒４％，銀行因此扣減了客人的貸款額，但中介其後反口「走數」

，未有給予現金回贈０﹒４％，客人便蒙受損失，故此選擇按揭中介時，須研究公司規模及可信

性。



有客人在填寫按揭申請表時，未有申報按揭中介現金回贈額，銀行在不知情下沒有扣減貸款

額。但要留意，客人有責任在按揭申請表上如實申報所有資料，如銀行發現最終客人有收取中介

回贈而沒有申報，可能會向客人查詢。



按揭中介公司員工很多都是從銀行出身，除現金回贈，其實可向他們查詢按揭財技，攞盡銀

行著數，甚至是幫忙向銀行爭取較高估價，加快批核速度，反正都是免費服務。

《星之谷按揭轉介行政總裁 莊錦輝》



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