  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2018 16:17

《股金豐采－涂國彬》美元需調整，惟下行有限　

　　《股金豐采》美國中期選舉結果終出爐，市場揣測到底對未來美國政策和各類資產影響如何
，觀點各不相同。民主黨重奪眾議院，共和黨鞏固了參議院的控制。
　　話雖如此，並不代表中美矛盾立馬化解，畢竟兩黨對華態度一致，還不是放鬆的時候，要密
切留意雙方，尤其月底Ｇ２０兩國領導人會面。
　
＊聚焦議息＊
　
　　投資者對於經濟刺激措施恐遇阻的預期高，美匯指數明顯受壓。選後回吐早段升幅，甚至失
守９６關口，暫未徹底破壞４月以來強勢，但需要調整，畢竟，此前特朗普減稅等一系列政策，
推動美元走高，現在對美元動能持續，未免擔憂。焦點轉向美聯儲，此次開會應按兵不動，但
１２月加息預期升溫，外間估計近８成概率，筆者維持去年至今觀點，美息於２０１８年全年加
四次，每季一次。
　
＊英鎊反彈＊
　
　　非美貨幣獲支持，英鎊近期續走高，引起關注。臨近脫歐關鍵時點，不時有好消息，投資者
樂觀憧憬，且加息或提速，英鎊本月開始，動能顯增，重返１﹒３後，逼近１﹒３２，短線或續
上行，只是不到最後仍不確定，只能有限度反彈，整體沒脫弱勢。歐元同走高，但很快回吐，暫
守１﹒１４關，其４月以來跌勢止步，暫靠穩，還要等更多數據和央行決策態度，維持疲弱。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道08/11/2018
【烏鎮大會】陳茂波：港證監仍在探索加密貨幣資產交易平台
中國故事08/11/2018
【烏鎮大會】馬化騰：王者榮耀海外用戶逾億 遊戲平台開通香港站
FOCUS08/11/2018
【FOCUS】失落眾議院侵侵輸少當贏 「習特會」或反高潮？
中國故事08/11/2018
富貴病要根治 華東醫藥值服用
生財有道08/11/2018
港人清邁創業：80後炒股變炒菜、90後攻睇樓團
國際動態08/11/2018
美中選創多個第一 115女性躋身國會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN