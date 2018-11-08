《股金豐采－涂國彬》美元需調整，惟下行有限　

《股金豐采》美國中期選舉結果終出爐，市場揣測到底對未來美國政策和各類資產影響如何

，觀點各不相同。民主黨重奪眾議院，共和黨鞏固了參議院的控制。

話雖如此，並不代表中美矛盾立馬化解，畢竟兩黨對華態度一致，還不是放鬆的時候，要密

切留意雙方，尤其月底Ｇ２０兩國領導人會面。



＊聚焦議息＊



投資者對於經濟刺激措施恐遇阻的預期高，美匯指數明顯受壓。選後回吐早段升幅，甚至失

守９６關口，暫未徹底破壞４月以來強勢，但需要調整，畢竟，此前特朗普減稅等一系列政策，

推動美元走高，現在對美元動能持續，未免擔憂。焦點轉向美聯儲，此次開會應按兵不動，但

１２月加息預期升溫，外間估計近８成概率，筆者維持去年至今觀點，美息於２０１８年全年加

四次，每季一次。



＊英鎊反彈＊



非美貨幣獲支持，英鎊近期續走高，引起關注。臨近脫歐關鍵時點，不時有好消息，投資者

樂觀憧憬，且加息或提速，英鎊本月開始，動能顯增，重返１﹒３後，逼近１﹒３２，短線或續

上行，只是不到最後仍不確定，只能有限度反彈，整體沒脫弱勢。歐元同走高，但很快回吐，暫

守１﹒１４關，其４月以來跌勢止步，暫靠穩，還要等更多數據和央行決策態度，維持疲弱。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

