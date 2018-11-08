《思前想後－郭思治》港股未曾大幅跌離２６４８６，反彈勢頭未盡

《思前想後》港股一周以來表現頗神勇，恆指自上周二（１０月３０日）低位２４５４０點

開始之反彈，至上周五（１１月２日）高位２６４８６點止計，在短短三個交易日內，累積之升

幅已達１９４６點，論步伐確稍偏促，故技術上需略作消化及整固。惟有一點可留意的是，港股

雖然稍見反覆，但恆指一直穩步拉鋸於２６０００點水平，即未有跌離２６４８６點，單從形態

上看，整個反彈勢頭該有餘未盡，相信經過一輪消化後，仍會候機作進一步之推升，再者，以上

周五之成交金額急增至１７０３億元計，更高之指數該仍在後頭，因成交金額一般是走在指數前

頭，即市況仍未推升，動力已先作部署。



＊港股升離底部２４５４０點，漸擺脫尋底弱態＊



拉闊一點看，今年恆指是由１月２９日高位３３４８４點開始作中期調整，惟期間出現中美

貿易糾紛，故令整個調整幅度較預期為深，而調整期亦較長，至１０月３０日低位２４５４０點

止計，大市經過前後９個多月之回調，累積之跌幅共達８９４４點，現大市經過上周之一輪急速

反彈，由於已漸升離底部２４５４０點，故技術上該已漸擺脫早前續尋底之弱態。況且，目前恆

指已成功重越１０天線（約２５４１９點）及２０天線（約２５５０６點），在在表示大市不但

已轉穩，且只要資金入市態度再轉勇，該可候機挑戰５０天線（約２６５８５點）。傳統而言，

５０天線均代表大市之中期方向，恆指能否重越至為關鍵。



＊累跌８９４４點，反彈三分一上望２７５２１＊



以年內恆指累積跌幅達８９４４點計，如能反彈跌幅之三分一，則首個上望目標該為

２７５２１點，惟其時大市之動力如配合，該有機會反彈跌幅之二分一，則目標更可進一步上望

２９０１２點。至於１１月份走勢，恆指暫時是由１日之低位２５１９０點升至２日之高位

２６４８６點，首先以兩日內已有達１２９６點之升幅計，步伐確稍偏促，故近日大市略見回吐

乃正常現象，但一般而言，一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日之內，故只要恆指不再

低於２５１９０點，相信在先低後高之形態主導下，更高之指數該在月中或之後才出現。



＊茂宸適量注碼吸納，大健康板塊業務表現突出＊



茂宸集團（００２７３）旗下大健康板塊表現突出，高端醫療平台為集團帶來營業額

６１１２萬元，母嬰消費平台則帶來營業額約１６﹒１２萬元，即共佔集團利潤為８６％，由於

相關業務只屬剛起步階段，相信在龐大市場需求下，未來發展空間極大。集團全資附屬茂宸醫療

以總代價２０００萬美元（約１﹒５６億港元）向新創建（００６５９）旗下Ｃｌａｓｓｉｃ

Ｈａｒｍｏｎｙ發行可轉換優先股，作價０﹒２８元，在在表示相關業務前景看俏。茂宸集團股

價方面，由於技術上已突破月來高位０﹒１５元，中期目標該可候機上試年內高位０﹒２２１元

，以０﹒１３８元為止蝕，適量注碼吸納風險有限。

《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

