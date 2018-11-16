《窩輪匯智－劉嘉輝》資金側重電訊及金融股，短炒機會此中尋

《窩輪匯智》環球股市陰霾未散，港股近日一周升一周跌，本周波幅逾千點，觀望情緒甚濃

，交投相對淡靜。



大市買賣兩閒，截至１１月１５日的過去三個月表現，跌幅最大的兩隻藍籌股為瑞聲

（０２０１８）及中國生物製藥（０１１７７），分別跌３８％及２３％，其餘股王騰訊

（００７００）、澳門博彩股金沙（０１９２８）等，跌幅都超過一成。



觀察周四（１５日）大市成交，交投主要集中於包括通訊服務及金融兩大板塊，兩者加起來

包辦大市超過七成的交投量。三大交投活躍電訊股為騰訊、中移動（００９４１）及聯通

（００７６２），而金融股則包括平安（０２３１８）、四大內銀及港交所（００３８８），當

日整體成交與過去一個月對比，下降約５％。



輪證資金流亦見到，資金集中部署騰訊及恆指類產品。截至１１月１５日的過去５天，騰訊

認購及牛證流入超過１﹒２億及６８００萬元，恆指牛證則流入近１億元。淡倉則以恆指及銀河

（０００２７）為主，兩者淡倉五天流入超過３４００萬及１７００萬元，明顯好友較淡友積極

。



進一步留意整體市場倉位情況，現時兩大淡倉都是集中於恆指及騰訊，市場上街貨相當於約

１１億及６﹒５億元，好倉亦是以上兩者最多，但資金規模只為８﹒３及７﹒３億元、平安則有

超過３﹒３億元。



由此可見，無論即市資金及市場街貨，皆非常集中部署騰訊及金融兩大板塊，欲作短線跟勢

部署，市場上不乏敏感度高的好淡倉選擇，騰訊產品選擇為個股中最多。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



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