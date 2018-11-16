《品中資－羅國森》騰訊（００７００）管理層信得過

《品中資》３個月前，騰訊（００７００）公布了一個令人失望的中期兼第二季度業績，當

時騰訊的股價仍在３７０元左右。

但短短３個月間，騰訊股價下跌至昨日（１５日）的２８８元，其實，這段期間最低曾經跌

至２５１﹒４元，前日的股價更低見２７２﹒２元，即是下跌了大約１００大元，跌幅高達

兩成七。對於一隻市值逾２萬億的超級大藍籌來說，實在情何以堪？！

當時大部分評論都認為，股王的光環不再，又或者股王的高增長神話已破滅，因為騰訊第二

季收入雖然按年上升三成，但按季只是持平；盈利按年跌２％，按季更大跌２３％。當中大家最

關心的手遊業務，收入按年升１９％，但按季則跌１９％。

由於手遊業務是去年騰訊的增長動力，現在仍佔騰訊總收入約兩成多，可算舉足輕重，所以

，手遊業務是好是壞，對騰訊確實有一定影響。

誰不知，在騰訊股價最坎坷的這３個月，管理層默默耕耘，最終手遊收入不但沒有再倒退，

還有增長。

剛公布的第三季業績中，騰訊收入８０６億元（人民幣．下同），按年增２４％，按季增長

９％，貼近市場預測中位數。

最令人關注的手遊業務，第三季收入１９５億元，按年升７％、按季更升１１％，遠超券商

預期的上限。而非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ，即不涉及投資收益）的純利１９７億元，

按年增１５％，同樣勝預期。



＊手遊不是想像中弱＊



到底第三季騰訊的手遊業務有甚麼變化，可以扭轉弱勢？

綜合來說有３點，一是用戶總數和遊玩時間穩健增長，帶動市佔率上升；二是上季勁推１０

款新遊戲，當中包括高ＡＲＰＵ（每用戶平均收入）遊戲《我叫ＭＴ４》；三是整體遊戲付費用

戶比例上升，當中包括內地上季最賺錢手遊《王者榮耀》。

在公布第二季業績時，騰訊管理層為了挽救手遊業務，曾經表示會採取以下措施，包括將《

絕地求生》商業化、提升現有遊戲的參與度，例如《王者榮耀》推出新的生存遊戲模式、推出高

ＡＲＰＵ類新遊戲，以及捉緊國際商業化機遇等等。

大家有留意新聞都知道，過去幾個月，內地完全停止了手機遊戲的商業化申請，而且進一步

加強監控手遊業務，當中包括全面實施實名制。因此，在上述幾項措施之中，只有加快《絕地求

生》商業化不能實現，其他幾項措施也算落實了。

除此之外，這段期間，管理層也公布了新一輪的組織架構調整，將業務重心逐步向產業互聯

網過渡。這也是騰訊成立以來，第三次戰略升級和架構調整。在今次的第三季業績公告中，管理

層特別花了篇幅去交代這次戰略升級的內容。

正如我在早前的品評中說，對於一家商業公司來說，面對某些業務下滑而要採取應變措施，

簡直是「閒過立秋」，這是對管理層的考驗。每一家有實力和有能力的公司，都必須面對類似問

題。騰訊的股王地位，能否當之無愧，現在就是對他們的考驗，但也是對股東的考驗。



＊短炒騰訊賺波幅＊



投資騰訊的兩大風險是政策風險和管理風險，從今次管理層處理手遊業務轉弱的做法，我認

為騰訊的管理層是信得過的，我們作為投資者，這方面的風險不算太大。但政策風險則表露無遺

，但這是投資中資股不能迴避的風險！唯一的希望就是從投資回報去補償這方面的風險吧！

過去一季，我作為騰訊的忠實擁躉，實在是不好過，但我也把握機會，在騰訊處於相對高位

時減持（３６０元、３３０元和３００元），又在低位時買回（主要是２６０元），現在我差不

多買夠了騰訊！

我仍然是這一句，如果大家做足功課才去投資，又造好風險管理，就不用太擔心。這一刻，

我持有的騰訊，確實比年初時為多。我會保持這個持股量，直至退休或騰訊的基本因素出現重大

變化。但我仍會捕捉騰訊的波幅作一些短？買賣，因為我相信，騰訊暫時都不會再「長升長有」

！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

