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08/01/2019 11:32

【手機量跌】傳蘋果縮ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ訂單量，蘋果中國不置評

　　《經濟通通訊社８日專訊》據台灣《經濟日報》報道，由於銷售不理想，美國蘋果公司決定
縮減ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ供應商訂單。報道形容，和碩、ＧＩＳ、ＴＰＫ等ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ
供應鏈將面臨歷來最冷的淡季，甚至面臨減價壓力。
　　據《中證網》引述Ａｐｐｌｅ（中國）回應指，不予置評。富士康是ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ的
生產商之一，但富士康方面回應稱，不評論單一客戶及產品。和碩是ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ最主要
組裝廠，供貨佔比約七成，此次訂單縮減，對和碩衝擊相對大。（ｂｉ）

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