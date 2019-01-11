《異動股》小米（０１８１０）昨日創上市新低後，今早反彈逾３％

《經濟通通訊社１１日專訊》連日股價受挫的小米（０１８１０）昨日見上市新低９﹒４４

元後，今日開市見即見反彈，現報１０﹒２８元，升３﹒１１％，盤中高見１０﹒３４元，暫成

交達１９８９萬股，涉資２﹒０２億元。

近日小米因股份禁售期結束、加上內地智能手機出貨量下跌，而遭多行大行削價，建銀國際

最新發表研究報告，下調小米目標價由１９元至１１元，投資評級由「跑贏大市」下調至「中性

」，另外小米昨日在北京正式推出新獨立品牌「紅米Ｒｅｄｍｉ」，開啟「小米＋紅米Ｒｅｄｍ

ｉ」雙品牌時代，令紅米Ｒｅｄｍｉ正式成為一個獨立運營的電商品牌。

紅米Ｒｅｄｍｉ同日發佈首款新機「Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ７」，售價由９９９元（人民幣

．下同）起，配備４８００萬超高像素，提供１８個月售後維護服務。新獨立品牌紅米

Ｒｅｄｍｉ的前身紅米手機產品系列，於截至２０１８年第三季度，全球累計售出２﹒７８億台

手機。

與此同時，恆生指數報２６５１０，跌１１點，主板成交５９﹒７２億元。



表列其他大行對小米最新評級及目標價：



大行 目標價（元） 評級

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高盛 １５﹒８０ 買入

麥格理 １７﹒００ 優於大市

瑞信 １１﹒６０ 中性

摩通 １０﹒５０ 中性

匯證 １７﹒６６ 買入

大摩 ２０﹒００ 增持

大和 １６﹒００ 優於大市

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ９﹒６４元 升１﹒１５％

通達集團 （００６９８） ０﹒７９元 升１﹒２８％

信利國際 （００７３２） ０﹒９２元 升１﹒１０％

中興通訊 （００７６３） １５﹒７４元 升２﹒０８％

聯想集團 （００９９２） ５﹒３９元 升０﹒１９％



高偉電子 （０１４１５） ０﹒９３元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ４﹒６５元 升１﹒０９％

晨訊科技 （０２０００） ０﹒３１元 跌１﹒５９％

瑞聲科技 （０２０１８） ４４﹒９０元 升２﹒０５％

富智康集團（０２０３８） ０﹒８３元 升１﹒２２％

舜宇光學 （０２３８２） ６７﹒９０元 升１﹒４２％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４４元 跌０﹒２９％

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（ｓｃ）

