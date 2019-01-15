《盤後部署》人幣再彈中資金融股有望造好，港股短線可上試二萬七

《經濟通通訊社１５日專訊》美國開始踏入業績期，早前花旗集團率先公布業績惟不符市場

預期，加上美國政府停擺進入第２４日再創新紀錄，美股表現再受壓。道指收報２３９０９點，

跌８６點。納指收報６９０５點跌６５點。標指收報２５８２點跌１３點。

今早外圍未影響亞洲股市表現，港股今早先高開２２０點報２６５１８點重上百天線（約

２６３９８點），及後升幅雖一度收窄至１２９點見全日低位２６４２７點，但其後發改委表示

，宏觀政策將強化逆周期調節，並開始實施減稅降費，市場憧憬中央即將推出刺激經濟措施，帶

動港股抽升，最多上漲５４１點見全日高位２６８３９點，午後港股升幅持續，最終以近全日高

位２６８３０點收市，升５３１點或升２﹒０２％，主板成交８８９﹒５８億元，較上日上升

２０﹒７％。國指收報１０５０２ 升２﹒０４％ 或升２１０點。

上證綜合指數報２５７０，升３４點或升１﹒３６％，成交１３７３﹒７５億元人民幣。



＊前聯儲局主席耶倫：或已看見最後一次加息＊



美股踏入業績期，隨後數日摩通、富國銀行、貝萊德、高盛、Ｎｅｔｆｌｉｘ等，亦將於本

周陸續公布業績。不過摩根士丹利早前指出美股正面臨盈利預測調低的周期，預計美股將面臨下

行壓力，並估計標指短期或再試去年１２月低位（約２３５１點）。

另外，繼上周聯儲局主席鮑威爾稱對加息無預定的利率政策，會保持耐心，並隨時調整利率

政策後，前聯儲局主席耶倫在出屆研討會時表示，美國或已經歷本次加息周期內最後一次加息，

並預計低利率將維持一段長時間。而現任聯儲局副主席克拉里達則暗示，今年加息次數或較局方

預期少。據現時利率期貨市場數據顯示，市場相信聯儲局今年不會加息，在年底更有２８％機會

減息。另一方面，市場風險胃納明顯改善，１０年期美債收益率企穩於２﹒７１％，與月頭低見

２﹒５５％有明顯抽升，債息升債價下跌，意味資金由債券市場流出。

不過，投資者仍宜留意今晚英國下議院再就「脫歐」公投投票，相關結果將於香港時間明日

凌晨三點公布，報道指目前最少有６４名保守黨議員已表明投反對票，若相關協議最終被否決，

分析指可能會出現以下三個可能分別為「硬脫歐」、在３日內修改協議再表決、或推遲脫歐，勢

必令環球股市出現震盪。



＊港股１０天線此前再破２０天線成黃金交叉＊



今日人行正式下調存款準備金０﹒５個百分點，置換中期借貸便利（ＭＬＦ）的正式實施日

，另外人民銀行公開市場今日進行１８００億元逆回購操作，當中包括７天期８００億元，

２８天期１０００億元。

另外，中央托市政策亦陸續出台，財政部表示會實施更大規模減稅，以重點減輕製造業和小

型企業負擔，此外亦增加地方政府專項債規模，以支持基建建設及補短板，國家發改委亦表示，

中國宏觀政策要強化逆周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，令市場憧憬中央

再推出刺激經濟措施。

不過，經濟前景並非一片榮景，中國昨日公布進出口數據，差過市場預期，野村中國區首席

經濟師陸挺認為，相關數據牽連中國就業、工業產值及ＧＤＰ，或預示工業產值會進一步轉弱及

失業率急速攀升，昨日港股受此牽連已跌３６８點，蒸發過去一周的累積升幅，惟技術上現時港

股１０天線（約２６０３１點）再升破２０天線（約２５９０２點）成黃金交叉，並有再進一步

升破５０天線（２６０８２點）的趨勢。加上近期人民幣反彈，有助以人民幣計算資產的Ｈ股上

升，相關重磅股如中資金股近日造好，料港股短期有力上試２７０００點的位置。（ｓｃ）

