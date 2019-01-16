《經濟通通訊社１６日專訊》歐洲理事會主席圖斯克表示，在英國國會否決首相文翠珊協商
的脫歐協議後，唯一積極的解決辦法是英國留在歐盟。
他在Ｔｗｉｔｔｅｒ上稱：「如果達成協議是不可能的，沒有人希望無協議脫歐，那麼誰最
終會有勇氣說出唯一積極的解決方案是甚麼？」。
另外，歐盟執委會主席賈克表示，歐盟將加強準備，應對英國在無協議的情況下退出歐盟。
賈克在一份聲明中表示，今次投票結果顯示英國無序脫歐的風險增加，雖然並不希望這個情況發
生，但歐盟執委會將繼續開展應急工作，確保歐盟做好充分準備。（ｍｎ）
16/01/2019 08:18
【脫歐之後】歐洲理事會主席圖斯克：英國唯一積極解決辦法是留歐
《經濟通通訊社１６日專訊》歐洲理事會主席圖斯克表示，在英國國會否決首相文翠珊協商
的脫歐協議後，唯一積極的解決辦法是英國留在歐盟。
他在Ｔｗｉｔｔｅｒ上稱：「如果達成協議是不可能的，沒有人希望無協議脫歐，那麼誰最
終會有勇氣說出唯一積極的解決方案是甚麼？」。
另外，歐盟執委會主席賈克表示，歐盟將加強準備，應對英國在無協議的情況下退出歐盟。
賈克在一份聲明中表示，今次投票結果顯示英國無序脫歐的風險增加，雖然並不希望這個情況發
生，但歐盟執委會將繼續開展應急工作，確保歐盟做好充分準備。（ｍｎ）
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