《中資異動》比亞迪（０１２１１）跌近３％，遭大摩大削目標四成

《經濟通通訊社１７日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌２﹒６％，報４４﹒９元；成交

約８２萬股，涉資３６９９萬元。Ａ股（深：００２５９４）現價４８﹒６７元人民幣，跌

０﹒５３％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２５﹒７４％。

大摩發表報告指，預計新能源汽車補貼將較２０１８年降低約３０％，２０２０年底則將全

部取消，而最差的情況為補貼於今年年底結束。該行分析，有關補貼減少１００００元人民幣，

將對比亞迪的毛利率構成約１﹒７個百分點的衝擊，最後將其２０１９及２０２０年淨利潤目標

分別下調４０％及４５％，最後下調該股目標價，由５０元至３０元，評級「持有」降至

「減持」。

吉利汽車（００１７５）獲瑞信升投資評級，由「中性」改為「跑贏大市」，目標價由

１１元升至１４元，現價報１１﹒７４元升１﹒９１％。

現時，恆生指數報２６８７１，跌３０點或跌０﹒１１％，主板成交６５﹒７１億元。上證

綜合指數報２５７２，升１點或升０﹒０７％，成交２３﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １１﹒７４０元 升１﹒９１％

五菱汽車（００３０５） ０﹒２９５元 無升跌

東風集團（００４８９） ７﹒６００元 跌０﹒６５％

華晨中國（０１１１４） ６﹒８６０元 升１﹒３３％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒０３０元 無升跌

北京汽車（０１９５８） ４﹒６３０元 跌１﹒２８％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒４８０元 升１﹒５６％

長城汽車（０２３３３） ５﹒２３０元 升１﹒５５％

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