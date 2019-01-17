《鍾之日記》萬億放水難打救，小型內房突暴瀉

《鍾之日記》１月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地經濟下行，全國上下紛出謀劃策應對。國務院總理李克強昨日（１６日）主持召開座談

會，聽取專家學者和企業界人士對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。李克強在會上

稱，要進一步激發市場活力，這是應對下行壓力的重要支撐，要實施好普惠性和結構性減稅降費

，讓企業輕裝上陣。官媒在今日中午再披露更多的會議詳情，參會的馬雲在開場白中稱：我的話

可能有些「刺耳」，有些不太好聽。李克強當即回應：不管是「刺耳」的話，甚至「扎心」的話

都沒關係，請敞開來講。他稱，必須允許人民群眾和市場主體「抱怨」。至於說的話「刺耳」，

政府不僅要讓大家「講」，而且要認真「聽」。講的對就要調整政策，講的不對也要認真解釋，

這樣才能齊心協力凝聚最大共識，調動方方面面的積極性。

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬在發言中建議，政府工作報告應強調

增強「投資信心」，給市場明確預期。李克強表示，保持中國經濟運行在合理區間，這就意味著

我們允許經濟增速有一定的彈性浮動，但不能大起大落，更不能「斷崖式下跌」。



＊Ａ場表現反覆，滬綜指上下振幅達１％＊



人行繼昨日創歷史新高的５７００億（人民幣．下同）逆回購操作規模及單日淨投放量

５６００億元後，今日再大額淨投放３８００億元，本周至今四天累計淨投放１﹒１４萬億元，

連同１５日的降準效應，上海同業拆息終見回落。

不過，萬億放水仍難挽跌跌不休的Ａ場，滬深股市今日表現反覆，滬綜指早盤在人行大額淨

投放利好下，高見２５８２﹒５６點升近０﹒５％，但午後又轉疲，在科技軟件股的領跌下，滬

綜指全日收跌０﹒４２％，指數振幅達１％，報２５５９﹒６４點，深成指跌０﹒９３％，創業

板指跌１﹒３％。兩市全日成交２９４１億，較上日減少３﹒５％。



＊恆指二萬七關得而復失＊



香江魚缸今早輕微高開５１點，隨後即掉頭向下，低位見２６７０３，倒插１９８點，其後

於多隻重磅股及醫藥股帶動下回升，一度反彈１１０點，高見２７０１２，突破二萬七。不過，

此水平阻力始終較大，加上內房及本地地產股午後沽壓較重。即使中國商務部於尾市市段，確認

國務院副總理劉鶴將於月底訪美，仍無法助大市回升。恆指最終收市滑１４６點或

跌０﹒５４％，報２６７５５，二萬七關得而復失，主板成交９７４﹒０３億元（港元．下同）

增１１％。

騰訊（００７００）獨家代理手遊《權力的遊戲 凜冬將至》開啟首測，刺激股價高見

３３８元創出４個月高位，收市則報３３１﹒２元，僅微升０﹒０６％。

國務院印發國家組織藥品集中採購和使用試點方案。選擇北京、上海、廣州、深圳等１１個

城市進行試點，按照試點地區所有公立醫療機構年度藥品總用量的６０％－７０％估算採購總量

，進行帶量採購，量價掛勾、以量換價。醫藥孖寶繼續飆升，中生製藥（０１１７７）雖然上月

至今股價多次急插，惟日前獲花旗列為行業首選，帶動股價繼續向上，高收２﹒９１％，報

６﹒０２元，為最佳藍籌；石藥集團（０１０９３）走高０﹒４８％，報１２﹒６２元。



＊小型內房股遭洗倉，佳源國際暴挫八成市值蒸發２６３億＊



今日多隻小型內房股遭洗倉，以「龍床盤」屯門新盤菁雋一炮成名的發展商－－佳源國際

（０２７６８）今日有３﹒５億美元債券到期，未知是否因違約引發債務風險憂慮，公司股價午

後突然洗倉式急插，盤中曾暴瀉近九成，低見１﹒４元，收市大瀉８０﹒６％，報２﹒５２元，

成交額１１﹒０４億元，單日市值蒸發約２６３億元。

根據彭博數據顯示，佳源國際今天有３﹒５億美元債券到期，而公司本金額４億美元之

２０２０債券現價曾急跌三成，創出新低。對於公司股價出現大幅波動，佳源國際控股外部發言

人回應指暫無法立即就市場走勢置評。

其他小型內房亦大跌，陽光１００中國（０２６０８）亦暴瀉６４﹒６％，收報１﹒３１元

，盤中曾低見０﹒７５元，力高集團（０１６２２）更挫１６﹒５％。大型內房股亦未能幸免，

碧桂園（０２００７）急插３﹒５％，報９﹒４４元，為最差恆指成分股；中海外

（００６８８）及潤地（０１１０９）分別挫３﹒２％及１﹒６％。



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