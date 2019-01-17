《經濟通通訊社１７日專訊》佳源國際（０２７６８）指出，有關集團分別於２０１８年１
月１９日及４月２６日發行，共值３﹒５億美元票息８﹒１２５厘的優先票據，集團確認已償還
全數款項。
集團強調目前財務狀況健康，業務運作正常。（ｃｙ）
17/01/2019 18:12
佳源國際（０２７６８）３﹒５億美元票據確認已償還全數款項
《經濟通通訊社１７日專訊》佳源國際（０２７６８）指出，有關集團分別於２０１８年１
月１９日及４月２６日發行，共值３﹒５億美元票息８﹒１２５厘的優先票據，集團確認已償還
全數款項。
集團強調目前財務狀況健康，業務運作正常。（ｃｙ）
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