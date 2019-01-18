《股市一周》港股重上二萬七，全周累升４２３點，連升三星期

《經濟通通訊社１８日專訊》港股上周連升五日，累漲達１０４１點後，今周再漲４２３點

，重上二萬七關口，收報２７０９０點並企穩百天線（約２６３７１點）。

周一（１４日）港股開局即見回吐，加上中國公布進出口數據，差於市場預期，當日恆指失

守百天線，跌３６８點報２６２９８點。周二（１５日）為人行正式下調存款準備金０﹒５個百

分點，置換中期借貸便利（ＭＬＦ）的正式實施日，加上國家發改委要求強化逆周期調節，並實

施減稅降費，市場憧憬中央出手谷經濟，港股當日收復百天線，全日更彈５３１點見２６８３０

點。不過，當日凌晨英國下議院再就英國「脫歐」方案投票並一如市場預期不獲通過，英國首相

文翠珊亦面臨下台風險，加上美國聯邦政府停擺問題仍未解決，在英美兩大政治風險牽動本港股

市情緒下，恆指周三（１６日）先跌後回穩，最終窄幅收升７１點。至昨日港股走勢仍然反覆，

先跌１９８點見２６７０３，不過兩隻藍籌醫藥股其後見資金流入，加上重磅股表現向好，恆指

曾突破二萬七關口，但中港地產股見沽壓，最終收跌１４６點報２６７５５，二萬七得復失。

隔晚傳出美國財長努欽，考慮將取消對中國貨物加徵部分或全部關稅，雖然最後被否認，但

市場憧憬中美月底可達成貿易協議，加上美股連漲兩日，投資者重獲信心，港股全日收升３３５

點報２７０９０。

總結本周，恆生指數累升４２３點或１﹒６％，連升三周累漲１５８６點或６﹒２％。國企

指數全周累升１８２點或１﹒７％。全周主板日均成交額８７９﹒１億元。



＊重磅股見支持，中生製藥全周最佳藍籌＊



避險氣氛回落，重磅股升勢亦見持續，中國重新審批遊戲版號，雖然暫時騰訊

（００７００）未見上榜，不過本周獨家代理手遊開啟首測，刺激股價造好，最高見３３７﹒８

元創出４個月高位，全周上累１﹒７５％，收報３３７元；匯控（００００５）受英國「脫歐」

協議未被通過影響，全周跌０﹒０７％，收報６３﹒３５元；港交所（００３８８）升１﹒８７

％，收報２３９﹒４元；友邦（０１２９９）全周則漲３﹒８６％，收報６９﹒９元；市場熱炒

５Ｇ概念，中移動（００９４１）全周漲１﹒０６％報８０﹒８５元，最高見８２﹒１５元，創

逾兩年新高。

醫藥股繼上周後再現反彈，多間大行唱好，花旗發表報告指，內地製藥股遭嚴重低估，ＡＨ

製藥股以往市盈率高達４４倍及２０倍，現時市盈率只有２９倍及１３倍，料今年資金會流入相

關股份，並將中生製藥（０１１７７）及麗珠集團（０１５１３）列為行業首選，前者全周累急

漲１８﹒５３％，收報６﹒４６元，為本周表現最佳藍籌；後者全周亦累漲１４﹒２％，報

２５﹒７元。另外，石藥（０１０９３）全周亦走高８﹒６％，收報１３﹒１元；國藥（０１０

９９）全周累升３﹒６２％，報３４﹒３元；藥明康德（０２３５９）獲高盛唱好，首予「買入

」評級，大摩亦予首予「增持」評級，全周累升３﹒６２％，報７０元。中國首次發布藥品集中

採購及使用試點方案細則，中金公司報告表示方案總體較為溫和，首次提出醫保支付價，並給予

中標企業２至３年過渡期。報告認為，當前的政策變革有利市場集中化提升，龍頭標的仍是最佳

選擇。



＊吉利見資金追入，比迪亞最差國指股＊



中國財政部、發改委和人民銀行指，今年將制定出台穩住汽車等產品消費的措施，不過中汽

協公布去年汽車銷量按年跌２﹒８％，汽車股表現兩極，吉利汽車（００１７５）見資金追入，

全周升１０﹒５％，收報１２﹒２６元；比迪亞（０１２１１）遭大摩削目標四成，由５０元至

３０元，投資評級由「持有」降至「減持」，並指新能源汽車補貼將較去年降低３０％，於

２０２０年底取消，該股全周軟７﹒２６％，報４４﹒０５元；北汽（０１９５８）全周上升

５﹒８６％，報４﹒８８元；長汽（０２３３３）則漲５﹒４８％，報５﹒２元；華晨

（０１１１４）亦升５﹒３２％，報６﹒９３元。

人行周三「放水」，中資金融股普遍造好，四大內險股中，以國壽（０２６２８）周三公布

去年１２月底止全年之累計原保險保費收入約為５３６２億元人民幣，按年升４﹒７％，股價受

追捧，全周累漲９﹒６４％，報１９﹒１元；太保（０２６０１）漲６﹒６７％，報２７﹒２元

；財險（０２３２８）走高２﹒９８％，報８﹒３元；太平（００９６６）揚８﹒５４％，報２

１﹒６元。平保（０２３１８）累升３﹒３１％，報７１﹒８５元，眾安在綫（０６０６０）全

周升１０﹒５９％，報２８﹒２元，為表現最佳國指股。



＊市場避險氣氛回落，中資公用股見回吐＊



市場避險氣氛回落，部份中資公用股見回吐，火電股受煤價上漲影響而回落，潤電

（００８３６）全周跌２﹒９％，報１５﹒４元；華能國際（００９０２）全周軟４﹒２７％，

報４﹒９３元，同系華電國際（０１０７１）全周跌０﹒６％，報３﹒６元。基建鐵路股方面，

中國中鐵（００３９０）亦見回吐，全周跌１﹒７４％，收報７﹒３６元，中車（０１７６６）

全周跌３﹒４％，收報７﹒６７元。

中信股份（００２６７）為跌幅最大恆指成分股，收１１﹒８８元跌４﹒１９％。

昨日有多隻股份遭洗倉，當中，包括兩隻小型內房－－佳源國際（０２７６８）及陽光

１００中國（０２６０８）跌幅顯著，不過兩隻股份今日見資金撈底，惟前者全周仍急瀉逾

７０﹒８６％，收報４﹒４元；後者亦不相伯仲，全周急插５４﹒０５％，收報１﹒７元。

（ｓｃ）

