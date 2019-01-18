港股企二萬七關升３３５點收２７０９０，藥業汽車手機設備板塊彈

《經濟通通訊社１８日專訊》美股連升三日，今早傳美國財長努欽慮取消對華加徵關稅，刺

激美股及港股表現，港股暫企穩二萬七，收市升３３５點，報２７０９０。

恆指今早高開２３７點，早段一度高升至２７０８８，隨即掉頭向下，低位見２６９１５，

倒插１６０點，其後醫藥板塊及汽車股造好，帶動升幅一度擴大至逾３５０點，早段已破二萬七

關口，再見１個半月以來高位，午後更高見２７１１６點，其後窄幅上落。恆指最終收市報

２７０９０，升３３５點或升１﹒２５％，二萬七關失而復得，主板成交９２０﹒３億元。國企

指數則收報１０６３７點，走高１﹒１９％或升１２５點。

上證綜指報２５９６，上升３６點或上升１﹒４２％，成交１５１２﹒７０億元人民幣。



＊騰訊、友邦、港交所等重磅股普遍上揚＊



騰訊（００７００）傳出有意購南韓遊戲巨頭Ｎｅｘｏｎ，刺激股價高見３３７﹒８元，升

１﹒７５％，報３３７元。

英國首相文翠珊堅拒延遲脫歐，匯控（００００５）升０﹒３１％，報６５﹒４元；友邦

（０１２９９）升１﹒８２％，報６９﹒９元；

港交所（００３８８）收市升０﹒５％，報２３９﹒４元。里昂升中移動（００９４１）目

標價至９４元，收市升０﹒２５％，報８０﹒８５元。建行（００９３９）漲１﹒０７％，報６

﹒６３元。工行（０１３９８）走高１﹒４１％，報５﹒７６元。



＊中金唱好藥股，車股造好吉利飆近６％＊



中金報告指，國務院昨（１７日）發布的《國家組織藥品集中採購和使用試點方案》首次提

出醫保支付價，認為內地製藥行業最嚴厲政策已過，中長期看好中國醫藥板塊，帶動藥股走高。

中生製藥（０１１７７）抗腫瘤藥品獲國家藥監局註冊批件，今日高收７﹒３１％，報

６﹒４６元；石藥（０１０９３）走高３﹒８％，報１３﹒１元；三生製藥（０１５３０）升

９﹒５８％，報１２﹒５８元。國藥（０１０９９）漲６﹒１９％，報３４﹒３元，為升幅最大

國指成分股。

大華繼顯維持汽車股「與大市一致」評級，加上瑞信預期２０１９年第一季內地將有更多汽

車刺激政策出台，吉利（００１７５）目標價由１１元升至１４元，評級由中性升至跑贏大市，

吉利全日升５﹒６９％，報１２﹒２６元；廣汽（０２２３８）跌０﹒４８％，報８﹒２９元；

而此前遭大摩下調評級至「減持」，削目標價至３０元的比亞迪（０１２１１），全日則升

１﹒７３％，報４４﹒０５元。



＊中港地產股雙雙發力，舜宇升幅冠藍籌＊



昨洗倉式暴瀉的小型內房出現反彈，佳源（０２７６８）表示，３﹒５億美元票息

８﹒１２５厘的優先票據，已確認償還全數款項，飆７４﹒６％，報４﹒４元，為全日升幅最大

個股；陽光１００中國（０２６０８）漲２９﹒７７％，報１﹒７元。大型內房股同樣止跌回升

，碧桂園（０２００７）發行１０億美元優先票據，揚２﹒８６％，報９﹒７１元；萬科

（０２２０２）升５﹒１５％，報２８﹒６元。潤地（０１１０９）漲２﹒３％，報３１﹒１５

元。中海外（００６８８）走高２﹒３９％，報２７﹒８元。

手機設備股同樣普遍造好，舜宇（０２３８２）獲交銀國際維持目標價１０３元及「買入」

評級，午後突急升７﹒６６％，報７１﹒７元，為最佳表現藍籌；瑞聲（０２０１８）揚

５﹒４７％，報４８﹒２元。比亞迪電子（００２８５）窄幅升０﹒３２％，報９﹒３元。

電力股今逆市受壓，潤電（００８３６）跌２﹒５３％，報１５﹒４元，為最差表現藍籌；

華電國際（０１０７１）跌０﹒８３％，報３﹒６元；華能國電（００９０２）跌１﹒７９％，

報４﹒９３元，為表現最差國指成分股。（ｃｓ）

