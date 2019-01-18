《鍾之日記》ＧＤＰ周一見，魚缸率先升

《鍾之日記》１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場關注的中國２０１８年ＧＤＰ數據下周一（２１日）公布，市場預估在內外需雙雙走弱

，製造業生產放緩之下，２０１８年第四季ＧＤＰ增長小幅降至６﹒４％，將為２００９年初以

來最慢增速，全年增速則為６﹒６％，符合政府年初定下的「６﹒５％左右」增長目標。



＊恆指企穩二萬七＊



報道指美國財長努欽正考慮向部分或全部中國進口產品取消徵收關稅，雖然被美國財政部迅

速否認，但美股依然連升三日，並帶動港股表現，恆指今早高開２３７點，一度掉頭向下，低位

見２６９１５，倒插１６０點，其後在中資金融股、醫藥股等造好下，升幅擴大，收市報

２７０９０，升３３５點或升１﹒２５％，企穩二萬七關，主板成交９２０﹒３億元。

中資金融股力撐，國壽（０２６２８）升３﹒７％、工行（０１３９８）升１﹒４％。昨日

（１７日）洗倉式暴瀉的小型內房反彈，佳源國際控股（０２７６８）３﹒５億美元票優先票據

確認償還全數款項，抽升７４﹒６％，陽光１００中國（０２６０８）漲３０％。大型內房股同

樣止跌回升，碧桂園（０２００７）發行１０億美元優先票據，升２﹒８６％，萬科企業

（０２２０２）大升５％。



＊外資續捧Ａ場，滬指周升１﹒６５％＊



祖國股市今早走勢波動，午後明確升勢，升幅在收盤前進一步擴大，惟滬綜指在２６００點

前遇阻力，收升１﹒４２，報２５９６﹒０１點，累計全周升１﹒６５％。深成指升１﹒５％。

人行今日在公開市場淨投放２００億元人民幣，本周累計淨投放１﹒１６萬億元人民幣，兩

年以來最高。流動性充裕，兩市全日成交較上日增加１１％至３２６７億元人民幣。外資流入，

推高成交額，透過滬股通、深股通的買Ａ股的資金合共８８﹒４３億元人民幣，創去年１２月３

日以來最多。



＊小米回購表信心，重上１０元關＊



小米集團（０１８１０）宣布，在董事會正式議決適當時於公開市場運用購回授權後，昨天

回購了６１４萬股Ｂ類股份，平均價為９﹒７６２５元，涉資約５９９４﹒２萬元，這是小米上

市之後的首次回購。小米回購表信心，今日大漲４﹒３％，報１０﹒１４元，重上１０元關。

早前小米股價於禁售期後連日急跌，其中俄羅斯富豪兼知名投資人Ｙｕｒｉ Ｍｉｌｎｅｒ

旗下Ａｐｏｌｅｔｔｏ Ｍａｎａｇｅｒｓ申報，１月９日減持小米５﹒９４億股權益。不過，

有指這很可能是轉倉，分配給各基金原始投資人，是限售期滿後的正常變動。

大行目前仍一致看淡小米，美銀美林將小米目標價由１１元降至９元，重申「跑輸大市」評

級，反映內地智能手機出貨量疲軟及銷量的放緩。摩根大通上周將小米評級由原來「增持」降至

「中性」，目標價由原來１８元降至１０﹒５元。



＊國策吹起家電股，創維飆１６％＊



內地全力促消費，發改委、商務部、國家市場監管總局召開電視電話會議，提出要優化市場

供給促進居民消費，各地方要因地制宜促進汽車、家電消費，加大政策支持力度，滿足人民群眾

對綠色智能新型汽車和家電的消費需求。

家電股聞風起動，加上工信部要求完善４Ｋ超高清視頻產業鏈，進一步擴大彩電內需，繼續

支持彩電行業開展「汰舊換優」活動，加快超高清電視的應用推廣。國策刺激下，創維數碼

（００７５１）急飆１６％，海信家電（００９２１）漲９％，ＴＣＬ電子（０１０７０）漲

８％，海爾電器（０１１６９）亦漲５％。

汽車股亦向好，吉利汽車（００１７５）漲５﹒７％，北汽（０１９５８）漲４﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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