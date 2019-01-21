《經濟通通訊社２１日專訊》小米（０１８１０）上周五（１８日）於公開市場回購約
９８５萬股Ｂ股，涉資１億元，每股價格由１０﹒０８至１０﹒２０元。
同日，小米發行首次公開發售前僱員股份獎勵計劃行使購股權約６５７４萬股Ｂ股，每股發
行價０﹒４５０６元，較上個交易日折讓９５﹒３７％。
小米亦於上周四購回６１４萬股Ｂ股，平均價為每股９﹒７６２５元，斥資逾５９９４萬元
。
小米於本年內已回購１５９９萬股，佔已發行股份數目０﹒０７１％。（ａｌ）
21/01/2019 08:38
小米（０１８１０）上周五回購約９８５萬股，涉資１億元
《經濟通通訊社２１日專訊》小米（０１８１０）上周五（１８日）於公開市場回購約
９８５萬股Ｂ股，涉資１億元，每股價格由１０﹒０８至１０﹒２０元。
同日，小米發行首次公開發售前僱員股份獎勵計劃行使購股權約６５７４萬股Ｂ股，每股發
行價０﹒４５０６元，較上個交易日折讓９５﹒３７％。
小米亦於上周四購回６１４萬股Ｂ股，平均價為每股９﹒７６２５元，斥資逾５９９４萬元
。
小米於本年內已回購１５９９萬股，佔已發行股份數目０﹒０７１％。（ａｌ）
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