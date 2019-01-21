【人行收水】人行不進行逆回購操作，今日回籠８００億元

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

今日不進行逆回購操作，公開市場今日有８００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回

籠８００億元。

人行本周公開市場將有７７００億元逆回購到期，其中１月２３日、２４日到期量分別為

３５００億元、２５００億元，規模較大。上周人行共進行１２７００億元逆回購操作，因累計

有１１００億元逆回購到期，上周逆回購操作實現淨投放１１６００億元。（ｂｉ）

