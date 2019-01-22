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即市新聞

22/01/2019 07:46

《日出而作》國基會再降全球經濟預測，美元靠穩金價近一個月低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６９７０．５９　升　　　２．２６點╱０．０３％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１１３６．２０　跌　　６９．３４點╱０．６２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４８６７．７８　跌　　　８．１５點╱０．１７％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６９，歐元兌美元１．１３７１
　
　　《最新資訊》﹡美股假期休市，歐洲主要股指從６周高位回落
　　　　　　　　﹡美元兩周高位徘徊，無視全球經濟增長放緩擔憂
　　　　　　　　﹡ＩＭＦ將今年全球增長預測降至３﹒５％，為３年最低
　　　　　　　　﹡鄉議局籲「明日大嶼」增交通配套
　　　　　　　　﹡文翠珊脫歐後備方案舊酒新瓶，下議院將於下周二表決
　　　　　　　　﹡法國擬引入針對華為法案修正案要求檢查已安裝設備
　　　　　　　　﹡彭定康等逾百多名前外交官聯署要求中國釋放加國公民
　　　　　　　　﹡申請表多區派清，職津處熱線癱瘓
　　　　　　　　﹡匯豐手機應用程式，新推餐廳訂座功能
　　　　　　　　﹡中國興業（００１３２）今早停牌，此前公布粵盛科融資租賃引資已獲大股
　　　　　　　　　東批准
　　　　　　　　﹡中策（００２３５）料去年溢利增，因金融資產收益增加
　　　　　　　　﹡長城環亞（００５８３）料去年盈利增最多１５０％
　　　　　　　　﹡中星集團（０００５５）料去年溢利大幅減少甚至見紅
　　　　　　　　﹡中信建投（０６０６６）擬非公開發Ａ股，料籌最多１３０億人民幣
　　　　　　　　﹡中國金洋（０１２８２）向新體育（００２９９）提全購要約，今雙雙復牌
　　　　　　　　﹡民商（０１６３２）認購中國海通金融（００９５２）三千五百萬元債券
　　　　　　　　﹡光大銀行（０６８１８）去年賺３３６﹒６億人民幣，增近７％
　　　　　　　　﹡亞洲果業（０００７３）售一家水果濃縮汁產銷商涉５００萬人幣
　　　　　　　　﹡華夏能源（０８００９）發行１０００萬元換股票據，年息８厘
　　　　　　　　﹡華潤醫療（０１５１５）燕化ＩＯＴ協議單方面被終止
　　　　　　　　﹡華興資本（０１９１１）今年會是新經濟企業併購活躍一年

　　《神州民企》﹡安東油服（０３３３７）第四季新增訂單減少逾３４％
　　　　　　　　﹡建業地產（００８３２）擬發美元優先票據，用作還債
　
　　《中國要聞》﹡北京ＰＭ２﹒５治理大幅超額完成「十三五」目標
　　　　　　　　﹡李克強今年爭取重點慢性病藥品價格有明顯降幅
　　　　　　　　﹡銀保監嚴禁擅自或變相修改車險條款、費率水平
　　　　　　　　﹡春秋航空春運加開２２３個航班
　
　　《新股上市》﹡科培教育（０１８９０）擬以每股２﹒４８元定價

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