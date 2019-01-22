《日出而作》國基會再降全球經濟預測，美元靠穩金價近一個月低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 假 期 休 市

標普５００ 假 期 休 市

納斯達克 假 期 休 市

倫敦富時１００ ６９７０．５９ 升 ２．２６點╱０．０３％

法蘭克福ＤＡＸ １１１３６．２０ 跌 ６９．３４點╱０．６２％

巴黎ＣＡＣ４０ ４８６７．７８ 跌 ８．１５點╱０．１７％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６９，歐元兌美元１．１３７１



《最新資訊》﹡美股假期休市，歐洲主要股指從６周高位回落

﹡美元兩周高位徘徊，無視全球經濟增長放緩擔憂

﹡ＩＭＦ將今年全球增長預測降至３﹒５％，為３年最低

﹡鄉議局籲「明日大嶼」增交通配套

﹡文翠珊脫歐後備方案舊酒新瓶，下議院將於下周二表決

﹡法國擬引入針對華為法案修正案要求檢查已安裝設備

﹡彭定康等逾百多名前外交官聯署要求中國釋放加國公民

﹡申請表多區派清，職津處熱線癱瘓

﹡匯豐手機應用程式，新推餐廳訂座功能

﹡中國興業（００１３２）今早停牌，此前公布粵盛科融資租賃引資已獲大股

東批准

﹡中策（００２３５）料去年溢利增，因金融資產收益增加

﹡長城環亞（００５８３）料去年盈利增最多１５０％

﹡中星集團（０００５５）料去年溢利大幅減少甚至見紅

﹡中信建投（０６０６６）擬非公開發Ａ股，料籌最多１３０億人民幣

﹡中國金洋（０１２８２）向新體育（００２９９）提全購要約，今雙雙復牌

﹡民商（０１６３２）認購中國海通金融（００９５２）三千五百萬元債券

﹡光大銀行（０６８１８）去年賺３３６﹒６億人民幣，增近７％

﹡亞洲果業（０００７３）售一家水果濃縮汁產銷商涉５００萬人幣

﹡華夏能源（０８００９）發行１０００萬元換股票據，年息８厘

﹡華潤醫療（０１５１５）燕化ＩＯＴ協議單方面被終止

﹡華興資本（０１９１１）今年會是新經濟企業併購活躍一年



《神州民企》﹡安東油服（０３３３７）第四季新增訂單減少逾３４％

﹡建業地產（００８３２）擬發美元優先票據，用作還債



《中國要聞》﹡北京ＰＭ２﹒５治理大幅超額完成「十三五」目標

﹡李克強今年爭取重點慢性病藥品價格有明顯降幅

﹡銀保監嚴禁擅自或變相修改車險條款、費率水平

﹡春秋航空春運加開２２３個航班



《新股上市》﹡科培教育（０１８９０）擬以每股２﹒４８元定價

