《盤後部署》港股高位現獲利沽盤，中短期有機會回吐二千點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股因馬丁路德金紀念日關係，股債休市一天，歐洲股市

方面走勢平穩，市場焦點落在英國首相文翠珊的「脫歐」去向，另外美國停擺繼續刷新紀錄，美

國總統特朗普近期態度軟化，並透露可以以不同條件交換通過邊境牆方案，大市負面氣氛緩和。

港股２７２００點湧現獲利盤，今早低開後一度反彈破位，高見２７２２３，但之後沽壓力

開始湧現，一下子失守二萬七關，最低報２６８５４，其中騰訊（００７００）曾跌近３％，主

要由於廣電總局的第三批遊戲名單中未見有騰訊相關遊戲出現。最終恆指收市力守二萬七，收報

２７００５點，跌１９１點或０﹒７％，成交額８４１﹒８７億元。國企指數收報１０６１３點

，跌９９點或０﹒９３％。



＊大摩：雲遊戲將主導未來遊戲，硬件商再洗牌＊



正當內地廣電總局以龜速審批遊戲之際，大行摩根士丹利發表全球遊戲業報告指出，世界遊

戲業目前處於革命性改動，其中以訂閱方式及雲遊戲將會改變玩家的遊戲方式，而遊戲行業的軟

硬件商將會進行洗牌。

大摩預計，去到２０２５年，透過遊戲訂閱所帶來的利潤高達１８０億美元，但傳統主機遊

戲銷售按年出現快速下滑情況，大摩認為未來遊戲業主要收入將會轉移至遊戲訂閱及遊戲內購服

務。此外，由於傳統遊戲大作都需要高端主機才能運行到最佳畫面，隨著雲技術發展成熟，有關

遊戲的運算程序都可以透過雲端計算，省卻了消費購買主機的開支，而玩家只要購買螢光幕及遊

戲信號接收硬件即可。

有業內人士分析指，目前群眾對「雲遊戲」認識程度有限，但肯定的是，對於上市企業

ＡＭＤ等顯示卡生產商肯定有很大負面衝擊，因為雲技術運算圖像意味用家不再需要買顯示卡；

另外，現時積極搶佔雲端市場的企業，雲用量在未來只會有增無減，亦可以想像到騰訊、百度等

大型雲供應商未來與遊戲業的結合，將可創造可觀利潤，同時寬頻供應商亦可受惠。



＊孟晚舟事件成淡友反撲機會，港股或試二萬五＊



今日大市明顯受到孟晚舟事件影響，有傳美方將引渡這位華為太子女回美受審，美方這種時

紅時綠的態度令投資者無所適從，並解讀為負面信號，不利中美貿易談判；加上騰訊遲遲未有遊

戲審批版號出台，大市再向上攀能力有限。淡友可以視孟晚舟事件為一次反撲機會，預料近日急

升的手機設備及５Ｇ股開始湧現獲利盤，相關股份可以造淡之外，預料恆指開始回吐機會頗大，

中短期底部可看１月３日低位２４８９６點，距離目前有約２０００點。（ｕｌ）

