《小傳日記》花旗引渡孟晚舟，後市表現惹擔憂！

《小傳日記》香江噚日（２１日）高見２７３２３點兼創超過三個月新高後，今朝（２２日

）開市升過最多２７點報２７２２３後回吐，其後有外電報道，花旗國已經通知咗楓葉國政府，

將會提出引渡華為太子女孟晚舟嘅請求，缸友擔心事件會令中美加三國關係變差，仲唔急急腳散

水咩，香江午後最多蒸發３４１點低見２６８５４，好彩最終埋單跌幅收窄至１９１點或唔夠１

巴仙，收報２７００５點，二萬七關失而復得。成交金額８４１﹒８７億銀減少近７巴仙。

國貨佬指數報１０６１３，跌近１巴仙或跌９９點。滬指守唔住二千六關，全日最多跌３７

點，低見２５７３點，埋單報２５７９，跌３０點或跌超過１巴仙，成交１２３０億人仔。

大隻藍戰士今日普遍仆低，大象（００００５）跣低唔夠半巴仙，報６５﹒１銀。生發發

（００３８８）跟跌近１巴仙，報２４１蚊。祖國廣電總局公布第三批遊戲版號名單，不過

兩大遊戲商ＱＱ（００７００）同埋網易就未見喺名單上面，前者今日都要走低１巴仙，報

３３５﹒８銀。祖國移動（００９４１）微跌近１巴仙，報８０﹒８５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）逆市升２亳子，報６８﹒８銀。



＊藥品價格跌缸友急急撤，車佬要回吐好友唔敢掃＊



祖國國務院總理李克強表示，今年會爭取喺重點慢性藥嘅價格上面減價，藥佬今日好

ｄｏｗｎ，中生製藥（０１１７７）連日受壓，今日又蒸發咗３巴仙，報６﹒０３銀。四環醫藥

（００４６０）跟跌近１巴仙，報１﹒６銀。康哲藥業（００８６７）仆低１巴仙，報７﹒６５

銀。石藥（０１０９３）走低近４巴仙，報１２﹒６４銀。三生製藥（０１５３０）唔見逾２巴

仙，報１１﹒８銀。復星醫藥（０２１９６）同跌超過２巴仙，報２３﹒２銀。

車佬今日都無哂心機，吉利（００１７５）過去五日累漲超過１８巴仙後，今日回吐近３巴

仙，報１２﹒４銀。華晨（０１１１４）跌約３巴仙，報６﹒５５銀。北汽（０１９５８）仆低

２巴仙，報４﹒７２銀。廣汽（０２２３８）跌低約１巴仙，報８﹒３７銀。長汽

（０２３３３）下滑超過２巴仙，報５﹒１２銀。



＊中石油盈喜股價升唔起，領展逆市揚藍戰士最強＊



油價上日（２１日）微微收高，事關油組牽頭嘅減產計劃撐住價格，可惜「三桶油」今日都

要走低。神州石油（００８５７）噚日仲要發盈喜，預料２０１８年度淨利潤按年走高最多

３００億銀人仔，增幅最多達１﹒３２倍，不過高佬就一盤冷水撥埋嚟，下調佢嘅「他屐」，由

５﹒８５銀降至５﹒７５銀，兼維持「中性」評級，可憐豬全日都要挫逾３巴仙，報４﹒９６銀

。中海油（００８８３）跣低超過１巴仙，報１２﹒９４銀。中石化（００３８６）跟跌１巴仙

，報６﹒１８銀。

幾隻收息佬今日逆市走強，九倉置業（０１９９７）獲野村ｋｅｅｐ住佢「買貨」評級兼「

他屐」５６﹒１銀，全日升近２巴仙，報５１﹒５銀。領展（００８２３）仲架勢，亦走高近２

巴仙，報８０﹒１銀，為全日表現最好嘅藍戰士！中電（００００２）揚近１巴仙，報９０﹒９

銀。希慎（０００１４）彈起唔夠半巴仙，報３８﹒６銀。置富（００７７８）走高１巴仙，報

９﹒５７銀。冠君產託（０２７７８）冇升跌，報５﹒６３銀。



＊Ａ場凍過水內險難進取，新春多旅客賭股卻驚嚇＊



噚日神州公布嘅ＧＤＰ增速雖然創咗２８年低，但總算符合「孖屐」預期，缸友都期望中央

會加力穩經濟力度，魚缸噚日總算可以甩難。不過，今日就有消息話，花旗國計劃引渡華為太子

女孟晚舟，缸友心感不妙驚中美關係涷過水，中港魚缸即時急插，中資金融股點會有運行。匯證

更加踩多腳，降咗幾隻內險股「他屐」，新華保險（０１３３６）嘅「他屐」由３９蚊降至

３６蚊，佢全日蒸發咗近２巴仙，報２９﹒４５銀；平保（０２３１８）「他屐」由１０２蚊

降至９７蚊，但全日只係唔見咗近半巴仙，報７２﹒２５銀。其他街坊方面，國壽

（０２６２８）同太保（０２６０１）一樣跌咗超過１巴仙，報１８﹒８銀同２６﹒７５銀。平

時冇乜缸友吼嘅中再保（０１５０８）就逆市勁彈近４巴仙，報１﹒６９銀

據《馬交日報》報道，馬交旅遊局估計入境旅客量增約９巴仙至一成，但魚缸氣氛唔好，賭

股都要受壓，美高梅（０２２８２）唔見咗４巴仙，報１３﹒６４銀。新濠（００２００）跌咗

近３巴仙，報１７﹒０４銀。銀娛（０００２７）蒸發咗超過２巴仙，報４９﹒４銀。金沙

（０１９２８）跌近２巴仙，報３６蚊。



＊蘋果急清倉瑞聲股價慌，雷蛇急回購股價唔憂愁＊



全球手機唔賣得，加上噚日蘋果公司清倉割價賣舊機，攪到兩隻藍籌手機孖寶今日跟住魚缸

回吐走低，跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８）唔見半成，報４５﹒５５銀，失守十天線

（約４６﹒２５銀），為全日表現最差嘅藍戰士！舜宇（０２３８２）全日唔見逾３巴仙，報

７３﹒１銀。比亞迪電子（００２８５）蒸發近２巴仙，報９﹒１３銀。早排發盈警嘅丘鈦

（０１４７８）仆低２巴仙，報４﹒１２銀。缸友擔心花旗國引渡孟晚舟會影響神州５Ｇ發展，

中興通訊（００７６３）都要走低３巴仙，報１５﹒４４銀。長飛光纖（０６８６９）唔見咗近

３巴仙，報２１﹒８銀。

幾個新經濟佬今日表現兩極化，小米（０１８１０）同埋雷蛇（０１３３７）同樣以回購手

段試圖托起股價，不過同人唔同命，小米今日唔見成３巴仙，險守１０銀關口；雷蛇就大漲近

７巴仙，報１﹒２４銀。大和表示美團（０３６９０）因為補貼支出而錄得虧損，所以

２０２０年盈利可能要面對下行風險，加上同業競爭同廣告收入未變現，所以畀咗個「跑輸孖屐

」評級過佢，「他屐」睇４０蚊，全日唔見近４巴仙，報４３﹒９銀。美圖（０１３５７）亦面

容扭曲，大瀉近９巴仙，報２﹒３９銀。請請！



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