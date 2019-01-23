【新股上市】貓眼娛樂公開招股入場費約４１２１元，年三十掛牌

《經濟通通訊社２３日專訊》中國網上電影娛樂平台－－貓眼娛樂（０１８９６）在港上市

，發售逾１﹒３２億股，當中一成香港發售，餘下九成國際發售，每股發售價１４﹒８至２０﹒

４元，每集資１９﹒５９億至２７億元，將於今早起至下周一（２８日）中午接受公開認購，預

期在下月４日在主板掛牌。

該股每手２００股，認購「入場費」４１２１﹒１１元。

假設發售價為每股１７﹒６０元，集資淨額約２１﹒８億元，當中約３０％將用於為提升綜

合平台實力提供資金，來豐富內容供應及加強服務、拓展用戶群並提升其參與 度以及加強線下

資源；約３０％用於研發以及技術基建，以提升技術及數據分析實力及能力；約３０％用於拓展

業務營運，而可能不時尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益

。

該公司預期截至２０１８年１２月底止年度綜合虧損不多於人民幣１﹒４５３億元。

貓眼娛樂在全球發售前，騰訊（０７００）持股１６﹒２７％，美團點評（０３６９０）持

股８﹒５６％。

該公司引入多名基礎投資者，包括ＩＭＡＸ中國（０１９７０）認購總額１５００萬美元的

股份，華揚聯眾數字技術（滬：６０３８２５）認購５００萬美元股份，孫雨萌旗下

Ｐｒｅｓｔｉｇｅ ｏｆ Ｔｈｅ Ｓｕｎ認購總值３０００萬元人民幣股份，騰訊前高級副總

裁吳宵光創辦的微光創投認購總值３００萬美元股份，小米集團（０１８１０）認購總值２６０

萬美元股份。（ａｌ）

