《中資異動》興業太陽能（７５０）復牌急跌逾６４％，近十年新低

《經濟通通訊社２３日專訊》興業太陽能（００７５０）今早復牌，現價跌６４﹒１９％，

報０﹒７７元，盤中低見０﹒６元，為近十年低位，暫成交約６１６９萬股，涉資４９１９萬元

。

興業太平洋宣布，持有公司３６﹒７５％股權之Ｓｔｒｏｎｇ Ｅａｇｌｅ與潛在買方水發

能源（山東省國有資產監督管理委員會為控股股東），就可能出售持股及配售若干新股份訂立諒

解備忘錄。據此，完成後，水發能源將擁有興業最少擴大後股本之５０﹒１％，或需提出強制性

全購要約。

Ｓｔｒｏｎｇ Ｅａｇｌｅ由的興業太平洋主席劉紅維、孫金禮、執董謝文、執董熊湜及非

執董卓建明，各持有５３％、１５％、１４％、９％及９％。

現時，恆生指數報２６９６９，跌３６點或跌０﹒１３％，主板成交５７﹒９７億元。國企

指數報１０６１４，升不足１點。

上證綜合指數報２５８１，升１點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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熊貓綠能 （００６８６） ０﹒３９０元 無升跌

協鑫新能源（００４５１） ０﹒２９０元 無升跌

興業太陽能（００７５０） ０﹒７７０元 跌６４﹒１８６％

陽光能源 （００７５７） ０﹒１０４元 無升跌

信義光能 （００９６８） ３﹒４３０元 升 ０﹒５８７％

順風潔能 （０１１６５） ０﹒５２０元 停牌中

北控潔能 （０１２５０） ０﹒１１６元 跌 ０﹒８５５％

保利協鑫 （０３８００） ０﹒５１０元 無升跌

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（ｅｃ）

