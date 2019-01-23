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即市新聞

23/01/2019 09:39

《中資異動》興業太陽能（７５０）復牌急跌逾６４％，近十年新低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》興業太陽能（００７５０）今早復牌，現價跌６４﹒１９％，
報０﹒７７元，盤中低見０﹒６元，為近十年低位，暫成交約６１６９萬股，涉資４９１９萬元

　　興業太平洋宣布，持有公司３６﹒７５％股權之Ｓｔｒｏｎｇ　Ｅａｇｌｅ與潛在買方水發
能源（山東省國有資產監督管理委員會為控股股東），就可能出售持股及配售若干新股份訂立諒
解備忘錄。據此，完成後，水發能源將擁有興業最少擴大後股本之５０﹒１％，或需提出強制性
全購要約。
　　Ｓｔｒｏｎｇ　Ｅａｇｌｅ由的興業太平洋主席劉紅維、孫金禮、執董謝文、執董熊湜及非
執董卓建明，各持有５３％、１５％、１４％、９％及９％。
　　現時，恆生指數報２６９６９，跌３６點或跌０﹒１３％，主板成交５７﹒９７億元。國企
指數報１０６１４，升不足１點。
　　上證綜合指數報２５８１，升１點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　熊貓綠能　（００６８６）　　　０﹒３９０元　　　無升跌
　　協鑫新能源（００４５１）　　　０﹒２９０元　　　無升跌
　　興業太陽能（００７５０）　　　０﹒７７０元　　　跌６４﹒１８６％
　　陽光能源　（００７５７）　　　０﹒１０４元　　　無升跌
　　信義光能　（００９６８）　　　３﹒４３０元　　　升　０﹒５８７％
　　順風潔能　（０１１６５）　　　０﹒５２０元　　　停牌中
　　北控潔能　（０１２５０）　　　０﹒１１６元　　　跌　０﹒８５５％
　　保利協鑫　（０３８００）　　　０﹒５１０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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