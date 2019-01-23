《小傳日記》中美關係時晴時雨，好友淡友舉棋不定！

《小傳日記》香江魚缸踏入一月之後似乎有好兆頭出現，連升三個禮拜加埋進帳咗１５８６

點。然而，正當缸友對後市仲有信心之際，花旗國終於按耐不住向楓葉國提出要引渡華為太子女

孟晚舟，加上有傳花旗國話因為雙方喺知識產權方面仍然有巨大分歧，貿易談判消息此起彼落，

今個月尾嘅談判一時消息話有阻阻滯，一時又話無風無浪，搞到好友淡友陀陀擰！

中美關係時好時壞，好友淡友都未敢大舉揮軍，魚缸今日大部分時間都唔上唔落，今朝就已

全日最低位開市，報２６８７９點，跌咗１２５點。冇幾耐一度最多反彈１２５點，全日高見

２７１３１點，但升勢只係曇花一現，之後又最多倒跌１２５點，全日低見２６８７９點。雖然

之後跌幅已經大幅收窄，但就一直喺二萬七關附近爭持，最後埋單係咁依升咗２點，報

２７００８點，再一次險守二萬七。主板成交７７８億銀，較噚日少咗近８巴仙。

國貨佬指數報１０６３１，升１７點。滬指今日都係唔上唔落，微微彈起１點，報２５８１

點。



＊中資電訊商今日好吃香，５Ｇ股熱炒缸友賺到飽＊



魚缸悶市，不過全城熱炒５Ｇ概念，幾隻相關概念嘅魚毛就繼續表現強勢，好似三大中資電

訊商入邊，就以中電信（００７２８）表現最好，今日一支陽燭上，最高見４﹒３７銀，創近三

年半新高，全日升逾５巴仙，報４﹒３６銀，係表現最佳國貨佬！中聯通（００７６２）就跟升

逾４巴仙，報９﹒０４銀，收復百天線（約８﹒８銀），係升勢最勁嘅藍戰士！藍燈籠中移動（

００９４１）噚日就畀花旗唱好，話佢喺４Ｇ「孖屐」面對嘅市佔率壓力減少，今年嘅價格競爭

會比上年紓緩，所以畀佢９２蚊「他屐」同「買貨」評級，全日都升逾１巴仙，報８１﹒３銀。

除咗電訊商，喺５Ｇ入邊最先受惠嘅設備佬當然都盡顯升勢啦，好似鐵塔（００７８８）今

日又破頂喇！最高見１﹒７２銀，全日飆半成，報１﹒６８銀。京信通信（０２３４２）亦升近

９巴仙，報１﹒７７銀，今個月以嚟已經勁彈超過三成七！中通服（００５５２）跟升８巴仙，

報７﹒４６銀。不過，做光纖嘅長飛光纖（０６８６９）唔得「孖屐」鍾意，股價近排都係呆呆

滯滯，今日仲要唔見咗一格，報２１﹒７５銀。



＊野村急削價舜宇又向下，唱好未見效ＱＱ向下拗＊



兩隻手機孖寶再畀野村削價，野村話跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８），因為蘋果過去兩個

月減「唉瘋」訂單，而下調佢今年同上年嘅盈利預測，所以下調瑞聲「他屐」由６３﹒４０銀到

５３元，維持「中性」投資評級，令瑞聲今日都要走低１巴仙，報４５﹒１銀。而舜宇

（０２３８２）就更傷，除咗畀野村削價，由９０銀到８３銀，投資評級亦由「買貨」下調到「

中性」，今日唔見多過３巴仙，報７０﹒８銀，係表現最差藍戰士，兩日加埋唔見咗超過６巴仙

！其他手機設備佬都跌，信利（００７３２）就跌２巴仙，報０﹒９１銀；高偉電子

（０１４１５）唔見２巴仙，報０﹒９銀。

新經濟佬兩邊走，美圖（０１３５７）唔見２巴仙，報２﹒３４銀，已經連跌四日蒸發咗超

過一成四！閱文（００７７２）就勁升近半成，報３９﹒１５銀。神州噚日公布第三批遊戲版號

名單，但ＱＱ（００７００）未上榜。雖然大行之後出力唱好，好似野村就叫大家再等等，長遠

嚟睇，ＱＱ仲係投資首選；巴克萊仲升佢「他屐」到３９２蚊，維持「ｈｏｌｄ貨」評級，但可

惜缸友無理繼續掟貨，今日ＱＱ都要跪低近１巴仙，報３３３﹒２銀。



＊產量恐急升油股好驚青，花旗升目標華晨起勢飆＊



早一排中東佬又話減產，呢個時候「孖屐」又怕花旗國頁岩油產量激增。另外，國際貨幣基

金組織（ＩＭＦ）又調低全球經濟預測，話今年經濟增長會放緩咁話。隔晚布油同紐油都跌逾

１巴仙及近２巴仙，「三桶油」都急急腳跪低，中海油（００８８３）跣低逾２巴仙，報

１２﹒６２銀；中石油（００８５７）唔見逾１巴仙，報４﹒９銀；中石化（００３８６）跌近

１巴仙，報６﹒１２銀。

大行花旗唱好四個轆，話華晨（０１１１４）雖然出售２５巴仙寶馬股權，但預料可能將呢

筆收入豪爽派畀股東，當作２０２２年嘅特別息，而且又預測神州一二線城市四個轆銷售會有起

色，所以維持華晨「掃貨」評級，「他屐」由７﹒２銀升到去８﹒８銀，華晨衝前逾半成，報６

﹒８８銀。其他街坊都踩油跟上，長汽（０２３３３）漲近４巴仙，報５﹒３２銀；比亞迪（０

１２１１）抽高近２巴仙，報４５﹒３銀。吉利（００１７５）就溜後跌逾１巴仙，報

１２﹒２４銀。



＊潤電組新企股價係咁起，國家隊救亡興業卻徬徨＊



早幾日潤電（００８３６）同新濠（００２００）主席何公子組成「華潤黑桃新能源公司」

，話要發展新能源。唔知係唔係缸友睇好佢地發展，潤電呢幾日成功突破１０天同２０天平均線

，而且見三連陽，今日飛起近３巴仙，報１５﹒８４銀。其他電力街坊都有資金追捧，神州電力

（０２３８０）一樣炒高近３巴仙，報１﹒９６銀。華能國電（００９０２）跳起逾１巴仙，報

５﹒０６銀。大唐發電（００９９１）升逾２巴仙，報２﹒０１銀。

興業太陽能（００７５０）停牌多月，主要因為去年１０月票據到期後無錢還，之後就搵咗

國家隊執手尾，仲入股成為大股東，但都無用啦，缸友照睇淡佢嘅發展，今日復賽即大瀉近五成

，報１﹒１１銀，係全日跌幅最大嘅個股！其他光伏股一樣冇運行，一哥保利協鑫

（０３８００）跌近２巴仙，報０﹒５銀。協鑫新能源（００４５１）唔見咗超過３巴仙，報０

﹒２８銀。福萊特玻璃（０６８６５）就插近３巴仙，報２﹒３８銀。請請！



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