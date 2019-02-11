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即市新聞

11/02/2019 11:49

《融天納地－溫天納》兩會投資思路

　　《融天納地》全國兩會召開前，內地地區政府召開兩會之成果對投資者而言，甚有參考價值

　　參考內地分析，超過七成省份下調ＧＤＰ增長速度目標，經濟下行壓力突顯。內地若需要穩
經濟，尚需穩基建，估計各省基建將全面發力。內地地產調控政策依舊「以穩為主」，但會呈現
差異化放鬆，估計棚改將有所降溫。此外，內地穩就業將成「頭等大事」，各省市均將穩就業放
在更突出的位置。地區政府亦會為改革注入活力，估計國企改革、財稅金融改革有望出現突破。
在締造新經濟增長點，內地新經濟將加快速度發展，當中焦點為新型基建、構建現代化產業體系
、推動戰略性新興產業的集群發展、鼓勵科技創新等四個方。在地區發展上，地方重點積極關注
內地鄉村振興，估計農業供給側改革和農村消費升級將會出現。作為穩定民營企業政策上，地區
政府將積極同步出台不同措施穩定民企發展，估計今年全年民企盈利有望回穩及上升，各地政府
落實一系列促進民營經濟發展政策。
　　整體而言，各地地區兩會延續了中央經濟工作會議的總基調，今年政策將以穩字當頭、緊守
底線、保持定力，要確保增長穩，也要進一步做好「六穩」的工作（即穩就業、穩金融、穩外貿
、穩外資、穩投資、穩預期），顯現出危機意識和憂患意識，特別是要強化逆週期調節。
　　如筆者上週在經濟通撰文提及，自今年初開始，在投資者部署Ａ股板塊策略上，家用電器行
業板塊今年以來累積升幅領先，緊隨其後的是食品飲料板塊。非銀行類金融板塊累計上漲排第三
，而銀行板塊居第四位。電氣設備、建築材料、農林牧漁、鋼鐵、房地產等行業指數的升幅也不
俗。整體而言，一系列地區穩定政策的出台亦有助全國兩會前的創造積極穩定氣氛。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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