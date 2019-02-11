《匯市一周－徐惠芳》德、法數據疲弱，歐元下挫，美元反彈

《匯市一周》周一（１１日），日本建國日，市場休市一天。周一，有多項數據公布，英國

第四季度ＧＤＰ年率初值，美國第四季度ＧＤＰ年化季率初值，美國１２月商品貿易帳，美國

１２月核心個人消費支出物價指數年率，美國１２月耐用品訂單月率初值，美國１２月零售銷售

月率。展望本周，市場關注全球貿易形勢、英國「脫歐」談判進程、歐洲局勢、委內瑞拉局勢等

。



自去年１２月１日宣布，中美雙方停戰９０日，轉眼間３月１日停戰限期將至。若雙方磋商

未見任何成效，無法取得解決貿易戰共識，美國政府將可能對中國出口至美國貨品，總值

２０００億美元貨品加徵至２５％關稅。新一輪中美雙方貿易部部長級磋商會談將在２月１４日

至１６日召開，期間傳出的消息將左右大市氣氛。



環球經濟開始吹淡風，美國今年加息次數或減少，歐洲主要經濟體德法兩國數據參差，英國

「脫歐」問題停濟不前，美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟仍處於良好狀態，失業率位於低位元

，且通脹率接近２％的目標水平，收入不平等和低迷的生產力將未來十年的最大挑戰。美國民主

、共和兩黨仍未就邊境圍牆撥款達成共識，上次緊急撥款限期至本周五，政府部門或繼續停擺。



＊美國政府恐再度停擺＊



市場認為，美聯儲在１２個月內下調基準利率２５個基點的可能性從２０％上升到３３％。

美國紐約聯儲ＧＤＰＮｏｗｃａｓｔ模型將美國２０１８年第四季度ＧＤＰ增長預期調整至

２﹒４１％，之前預期為２﹒６１％；將美國２０１９年第一季度ＧＤＰ增長預期調整至

２﹒１７％，之前預期為２﹒３９％。



加拿大１月失業率升值５﹒８％，預期５﹒７％，前值５﹒６％；加拿大１月就業人數增加

６﹒６８萬，預期增加０﹒５０萬，前值增加０﹒７８萬。加拿大經濟問題重重，１月就業人口

增長亮麗，緩和市場對加拿大央行加息前景的憂慮，支撐加元走強。美元兌加元在１﹒３２７０

水平整固，下方支持１﹒３２１０、１﹒３１４０。



英國「脫歐」時間和前景未明，影響歐洲經濟展望和投資信心。上周歐洲央行議息會議上，

央行行長擔心，英國「脫歐」所帶來的不明朗因素，將可能影響投資者信心，阻礙歐元區經濟發

展前景，央行調低歐元區經濟增長預測，導致歐洲貨幣兌美元普遍下跌。



歐盟委員會將２０２０年歐盟２７國經濟增長預期，從１﹒９％下調至１﹒８％，將

２０１９年歐盟２７國經濟增長預期從２％下調至１﹒５％。歐元下挫至１﹒１３２０，趨勢往

下，上方阻力１﹒１３９０、１﹒１４６０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

