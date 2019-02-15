《窩輪匯智－劉嘉輝》如何部署中線跌勢？

《窩輪匯智》港股在中美貿易談判之際，走勢轉趨波動，１月以來急升超過一成突破２５０

天線，其後周五（１５日）內地公布的經濟數據差過市場預期，市況急挫失守２５０天線及１０

天線支持。

近日不少投資者致電查詢，若對後市持中線看淡睇法的話，在策略上該如何部署？

對於輪證初哥來說，熊證或是較易掌握的產品。選擇熊證，最先要決定收回水平高低。近日

不少投資者正留意收回價超遠的產品，如於３２０００點位置收回的熊證。愈遠收回價，熊證的

收回機會便愈低，內在值增加，令價格亦因而較高，所以計算出來的槓桿效應便會較貼價熊證為

低。以上述３２０００點收回熊證為例，對換比率２００００：１，槓桿只有數倍，與一眾貼價

熊證作比較（有數十倍槓桿），相對「安全」，較適合作中線坐大浪之用。

選擇牛熊證的另一個要點，是兌換比率。以同樣的收回價，不同兌換比的牛熊證作比較，較

高兌換比牛熊證，市場價格便會較低。情況就有如一塊薄餅分成多少份，份數愈分得多，薄餅的

份量便愈少，相反亦言。所以，若投資者想以較遠收回價應市，又想盡量壓低入場費用的話，則

可從兌換比入手。

了解過牛熊證後，讓我們說說窩輪部署。利用窩輪最重要的秘訣，筆者認為非「時機」及

「波幅」莫屬。「時機」即務求買入產品後盡快走出預期方向，而「波幅」則是對其後波動性的

評估，買入窩輪之前，投資者心中應有預算，預計產品在到期前由價外變為價內的機會。時常聽

說留意貼價證的原因，就是希望透過由價外變為價內，引發窩輪的爆炸力。

不過，因應不同走勢特性，選擇的窩輪條款亦應有所不同，下期再講。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

