【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０億元，買萬洲建行神華沽融創工行

《經濟通通訊社２６日專訊》外圍股市無太大變動，港股周二高開１５４點，盤中隨著Ａ股

失守三千關，港股午後最多倒跌８８點，惟公用股、內需股及石油股有追捧下，港股收市跌幅收

窄至４３點或０﹒１５％，報２８５６６點。

北水淨流入港股９﹒９３億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次是萬洲（００２８８）、

建行（００９３９）及神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是融創（０１９１８）、工行

（０１３９８）及招行（０３９６８）。

主板成交８８３﹒４５億元，按日大幅減少１９﹒２％，港股通成交９８﹒４２億元，佔總

成交約１１﹒１％。



＊騰訊大股東耍財技減持，９千萬北水買入＊



南下投資者繼續睇好豬肉概念，周二再有２億元北水部署萬洲國際，該股連續第八日位列北

水買入榜首位，累計八日獲買入３３億元。另外有１﹒５億元北水淨買入建行，有１億元北水淨

買入神華。

騰訊（００７００）的南非大股東決定將持股打包到歐洲上市，變相減持騰訊四分一持股，

以財技繞過去年作出的三年禁售持股承諾，但騰訊周二股價變動不大，更有９１２１萬元北水支

持。

另外，約２﹒７億元北水淨流出融創，工行及和招行分別被北水沽走１﹒５億元及１﹒２億

元。（ｅｙ）

