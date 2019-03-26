《小傳日記》好友買貨唔進取，魚缸成交大縮水！

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」接近平收，一來金價飛高高，二來美債息率倒掛，市場明

顯避險味濃。魚缸呢邊今朝仍能高開逾１５０點，但大家都開始心急掟貨，所以中午收市前升幅

已經收窄至４０點。午後Ａ場急插，之後仲守唔住三千關，香江呢邊都終於頂唔住「轉燈」倒跌

，加上內銀股表現疲弱，恆指一度低見２８４３５點，但最後又拗腰轉正數收報２８５６６點，

升４３點。成交額８８３﹒４５億銀，按日跌１９巴仙。國貨收報１１２３１點，跌唔夠１點。

Ａ場現回吐，上証失守三千關，收報２９９７點，跌４５點或近２巴仙。深証收報９５１３

點，跌１８８點或近２巴仙。兩市成交７６８３億人仔，較上日成交減少超過６巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）表現靠穩，微漲唔夠半巴仙，收報６３﹒９銀。生發

發（００３８８）跌兩格，報２６５﹒８銀。ＱＱ（００７００）就被大股東Ｎａｓｐｅｒｓ分

拆上市變相減持，股份跌近１巴仙，收報３５１﹒４銀。中移動（００９４１）唔見近１巴仙，

報８０﹒７銀。ＡＩＡ（０１２９９）升約半巴仙，報７５﹒６５銀。



＊潤地純利漲股價又向上，康師傅急彈缸友有錢賺＊



潤地（０１１０９）今日派成績表，純利錄得逾兩成升幅，大致符合預期，但股價先升後回

軟，最終尾市反彈近２巴仙，報３２﹒６５銀。中海外（００６８８）平收報２８﹒３銀。融創

（０１９１８）跌近２巴仙，報３６﹒３５銀。碧桂園（０２００７）跌近半巴仙，報

１１﹒９６銀。萬科（０２２０２）蒸發咗３巴仙，報３０﹒１５銀。四條三恆大

（０３３３３）績前插逾１巴仙，報２７﹒０５銀。不過，佢啱啱公布咗業績，舊年多賺五成三

，勁！

大行中金就話啦，康師傅（００３２２）短期風險暫時消除，所以升「他屐」至１８﹒３５

銀，並建議積極「掃貨」，今日股價再創四個月高位，收漲逾７巴仙，報１２﹒０８銀。其他食

品股都略現鑊氣，蒙牛（０２３１９）微漲逾１巴仙，收報２６﹒５銀。旺旺（００１５１）飛

起近２巴仙，報６﹒４４銀。統一（００２２０）踢高逾３巴仙，收報７﹒８銀。達利食品

（０３７９９）平收報５﹒６３銀。



＊藥佬又失守石藥繼續唞，資金如潮湧油服有追捧＊



藥佬早排以為反彈，點知今日又失守，其中石藥（０１０９３）一度成為最差藍戰士同國指

股，興業證券重話石藥要「審慎增持」，今日股價又回近２巴仙，報１４﹒１２銀。其他藥佬都

隨市回吐，中生製藥（０１１７７）跌近１巴仙，報６﹒９５銀。金斯瑞（０１５４８）跪低逾

３巴仙，報１３﹒８銀。三生製藥（０１５３０）插水近２巴仙，報１４﹒２２銀。藥明生物

（０２２６９）微跌近１巴仙，報７３﹒４銀。

大行花旗表示安東油服（０３３３７）純利升逾３倍，咁好表現所以維持「掃貨」評級，「

他屐」睇１﹒４銀，今日股價漲逾８巴仙，報１﹒１７銀。其他油服股方面，中石化油服

（０１０３３）挫逾４巴仙，報０﹒８５銀。華油能源（０１２５１）漲近９巴仙，報０﹒６２

銀。中石化煉化（０２３８６）漲唔夠半巴仙，報７﹒７銀。宏華（００１９６）彈起逾３巴仙

，報０﹒６２銀。



＊大市未喘定瑞聲升幅停，大行畀個讚李寧急反彈＊



藍戰士手機設備佬瑞聲（０２０１８）噚日急升近半成之後，今日出現回吐，瑞信都唔多睇

好佢嘅前景，維持跑輸「孖屐」嘅評級，但同時調高佢嘅「他屐」至３６﹒７銀，今日收報

４７﹒１５銀，跌近３巴仙，仲係全日最差表現藍戰士！另一隻藍戰士舜宇（０２３８２）就揚

近２巴仙，報９２﹒８銀；同板塊個別發展，比亞迪電子（００２８５）挫半巴仙，報９﹒７６

銀；通達（００６９８）瀉逾３巴仙，報０﹒８６銀。

體品佬普遍造好，李寧（０２３３１）噚日急挫逾９巴仙，今日有多間大行上調「他屐」，

包括摩通由８﹒６銀上調至１４﹒８銀，維持「增持」評級；招銀國際由１０﹒７銀上調至

１１﹒８７銀，但投資評級由「掃貨」下調至「持有」，股價收市反彈近５巴仙，報１２﹒０６

銀；裕元（００５５１）獲瑞銀同麥格理上調「他屐」，高見２７﹒９銀，兼創近１年新高，收

報２７﹒７５銀，揚近３巴仙；特步（０１３６８）揚逾１巴仙，報６﹒４８銀；安踏

（０２０２０）漲近３巴仙，報５２﹒３銀。請請！



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