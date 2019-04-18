《行內行外－梁崇讓》虛擬營運模式會否成為金融業的主流？

《行內行外》繼中銀香港（０２３８８）、渣打銀行和眾安在線（０６０６０），三家為首

牽頭的財團獲發虛擬銀行牌照後，香港金融管理局上周發出第四個虛擬銀行牌照，第四個牌照是

由本地科創公司ＷｅＬａｂ奪得。ＷｅＬａｂ的來頭也不少，其初創和Ｂ輪資金分別為阿里巴巴

香港創業者基金、國際金融公司及瑞信等著名機構持有。ＷｅＬａｂ年初更曾傳出已向港交所

（００３８８）遞交上市申請書，為何至今還未有進一步消息？原因未悉。



＊一切服務都可足不出戶完成＊



觀乎虛擬銀行有「銀行」兩字，大家不難想到這類銀行必將與現時傳統銀行的業務出現競爭

；顧名思義虛擬銀行的生意模式就是利用人工智能、大數據和互聯網等金融科技技術來進行創新

銀行服務。所謂創新其實即提供網上個人開戶、存款、貸款和理財等服務，一切服務都可足不出

戶，利用智能手機應用程式便可完成。



從模式上分析得出，虛擬銀行的客戶主要是針對新世代青年，但目前來看，傳統銀行仍有其

優勢。因此估計虛擬銀行並不容易攻佔傳統銀行的大部分業務，長遠而言就很難說了。現在誰也

不敢說，虛擬銀行經過一段時間的發展，可有能力在銀行業務上與傳統銀行分一杯羹？一直以來

，金融業已被評為虛擬經濟，而現時銀行業已有虛擬銀行，真是虛擬中的虛擬了！至於將來有沒

有虛擬證券公司的運作？木宰羊。隨著科技的發展，甚麼事情都有可能發生，這要看當時的財經

事務局和香港證監會的意見和取態了。



＊新經濟股仍為各地爭奪對象＊



本工會只知道現今的本土傳統證券公司，在目前惡性和不公平競爭下已缺乏生存空間，如日

後真的出現虛擬證券公司，相信勢孤力弱的本土傳統證券公司更難以生存了。不過對有特權的港

交所來說絕無影響。資料顯示，今年首季有３７間企業新股成功在港交所掛牌，總集資金額達

２６億美元，佔全球排名第二，四成以上的集資額是來自新經濟及生物科技企業。雖然新經濟股

業績並不理想，但對香港交易所來說，仍是一級市場的靈丹妙藥，同時也是全球交易所今年所爭

奪申請上市的主要對象。



有研究報告指出，獨角獸企業仍是今年新股上市申請的生力軍，而這些生力軍生命周期正在

加快，其周期由平均八年縮短至五年，這可能是由於現時有大量創投資金看好而積極參與，大部

分企業又在開創初期為了爭取客戶大派優惠，盡搶其市場分額。這種拔苗助長的做法，對未來社

會的經濟會否有所影響？目前仍是未知之數。



＊企業盈利難道已不再重要？＊



就以近期在美國上市的Ｌｙｆｔ為例，雖然２０１８年的營收比２０１７年多兩倍，但仍要

虧蝕近１０億美元，現金流量減少了６億美元，有研究人員估計，Ｌｙｆｔ在１０年內都可能無

法轉虧為盈，但該股仍可順利上市。至於有望成為今年全球集資規模最大的Ｕｂｅｒ，集資額初

步估計約１００億美元，業務和Ｌｙｆｔ類似的Ｕｂｅｒ；資料顯示其核心召車業務，去年的增

長顯著放緩，經營虧損三年已累積超過１００億美元，公司並預期營運開支將繼續增加，短期內

不會錄得盈利或派股息。同時指出公司正面臨美國和海外多個政府機構的調查，包括美國司法部

的刑事調查。由此可見，此類新經濟股對投資者來說可算是風險處處；但為何仍能成為各大交易

所爭相招攬的寵兒呢？



這真令筆者模不著頭腦，莫非時代已今非昔比，今日對投資者來說，企業的盈利已不重要，

莫非投資者的要求只要遵守披露原則便可？因此有關當局現時也是順時代而為，投資者還能怪誰

？話雖如此，日前，中國發改委擬將虛擬貨幣的掘礦活動，即透過設備運算生產虛擬貨幣的活動

列為淘汰類產業，並可能進一步禁止掘礦，而目前市面上的礦機，有九成以上是中國礦機生產商

比特大陸、嘉楠及億邦國際製造，幸而港交所並沒有批准這三間企業在港上市，否則上了市又將

成為投資者的一場浩劫，天怒人怨了！



＊資產管理業務或是一條出路＊



後記：中國財政部於２０１７年放寬外國投資者直接或間接投資證券，基金管理等投資比例

限制至５１％，更說三年後該投資比例將不受限制，中證監於去年亦頒布外商投資證券公司的管

理辦法，上海自貿區率先試行取消證券公司、證券投資基金管理公司等外資股權比例限制，這深

化金融市場對外開放，這做法明顯想引入更多國際投資者，這種開放態度，必令外資進入內地市

場最終可成為獨資企業，而相信在資產管理業務上，外資或港資企業較容易融入內地市場和易於

管理，其成本和營運較俗稱１號牌照也會較少和較容易。



因此上周筆者已提出在「一帶一路」和「大灣區」的國策下，資產管理業務是本土傳統證券

公司其中的一條出路，只希望兩地政府官員不要只在大框架下空談，應想想辦法切切實實地把政

策落實到業界基層人士和從業員身上，這才是真正為官「以民為本」之道。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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